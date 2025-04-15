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Babasına şiddet uygulamıştı: Rapçi Ekincan Arslan gözaltına alındı

Babasına şiddet uygulamıştı: Rapçi Ekincan Arslan gözaltına alındı

09:1415/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
AA
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Sansar Salvo olarak bilenen Rapçi Ekin Can Arslan canlı yayında babasını dövdü.
Sansar Salvo olarak bilenen Rapçi Ekin Can Arslan canlı yayında babasını dövdü.

İstanbul’da “Sansar Salvo” ismiyle bilinen rapçi Ekincan Arslan, aile içi şiddet iddiasıyla gözaltına alındı.

'Sansar Salvo' lakabıyla bilinen Ekin Can Arslan, son paylaşımıyla tepki topladı. Rapçi, babasına şiddet uyguladığı anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı.



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Babasına şiddet uygulamıştı: Rapçi Ekincan Arslan gözaltına alındı
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15 Nisan, Salı


Gözaltına alındı


"Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan rapçi
Ekincan Arslan
, aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alındı.

Emniyet'e götürüldü


Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Aile içi şiddetle suçlanan Arslan'ın polisteki işlemleri sürüyor.




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