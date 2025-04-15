Nobel ödüllü Mario Vargas için anma töreni düzenlendi

Çocukları Alvaro, Gonzalo ile Morgana tarafından imzalanan ve Alvaro tarafından sosyal medyadan paylaşılan mektupta, “Babamız Mario Vargas Llosa'nın bugün Lima'da, ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Aramızdan ayrılışı dünyanın dört bir yanındaki akrabalarını, dostlarını ve okurlarını üzecek ama umuyoruz ki onlar da bizim gibi, uzun, macera dolu, verimli bir yaşam sürdüğü ve arkasında kendisinden daha uzun yaşayacak bir eser bıraktığı gerçeğiyle teselli bulacaklardır” ifadelerine