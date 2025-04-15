Nobel ödüllü Mario Vargas için anma töreni düzenlendi

Perulu Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa'nın 89 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi. Perulu yazar, gazeteci ve siyasetçi Mario Vargas Llosa anısına başkent Lima'da anma töreni gösterimi düzenlendi.
2010 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Perulu yazar Mario Vargas Llosa, 89 yaşında yaşamını yitirdi.
Çocukları Alvaro, Gonzalo ile Morgana tarafından imzalanan ve Alvaro tarafından sosyal medyadan paylaşılan mektupta, “Babamız Mario Vargas Llosa'nın bugün Lima'da, ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Aramızdan ayrılışı dünyanın dört bir yanındaki akrabalarını, dostlarını ve okurlarını üzecek ama umuyoruz ki onlar da bizim gibi, uzun, macera dolu, verimli bir yaşam sürdüğü ve arkasında kendisinden daha uzun yaşayacak bir eser bıraktığı gerçeğiyle teselli bulacaklardır” ifadelerine
Perulu yazar, gazeteci ve siyasetçi Mario Vargas Llosa, 20’nci yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli figürlerinden biri kabul ediliyor.
1936 yılında Peru’nun Arequipa kentinde doğan ve gerçek adı Jorge Mario Pedro Vargas Llosa olan yazar, 2010 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı.
Latin Amerika’da özellikle 1960’larda başlayan “Latin Amerika Boom” hareketinin önemli temsilcilerinden olan Vargas Llosa, romanlarında genellikle Peru’nun politik, sosyal ve kültürel yapısını işledi. Vargas Llosa’nın eserleri sadece Latin Amerika’da değil, tüm dünyada çok sayıda dile çevrildi ve İspanyolca yazmasına rağmen Avrupa’daki entelektüel çevrelerde büyük bir etki oluşturdu.
Yazarın öne çıkan eserleri arasında “Kent ve Köpekler”, “Yeşil Ev”, “Kıyamet Savaşı” “Yaramaz Kızın Öyküsü” ve “Kelt Rüyası” yer alıyor.
Perulu yazar, gazeteci ve siyasetçi Mario Vargas Llosa anısına başkent Lima'da anma töreni gösterimi düzenlendi.