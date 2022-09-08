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ERZİNCAN

Bahçe duvarını aşıp binaya çarptı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında bir araç bahçe duvarını aşıp binaya çarparak durabildi. Erzincan’da gece saatlerinde Ergenekon mahallesi Şehit Polis Orhan Dilekçi caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, F. D. idaresinde ki 24 AAP 832 plakalı araç ile H.H., yönetimindeki 24 EU 018 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 24 AAP 832 plakalı araç önce bahçe duvarına çarparak duvarı yıktıktan sonra binaya çarparak durabildi.

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Haber Merkezi İHA
Bahçe duvarını aşıp binaya çarptı
Erzincan'da kaza

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında bir araç bahçe duvarını aşıp binaya çarparak durabildi.
Erzincan’da gece saatlerinde Ergenekon mahallesi Şehit Polis Orhan Dilekçi caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, F. D. idaresinde ki 24 AAP 832 plakalı araç ile H.H., yönetimindeki 24 EU 018 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 24 AAP 832 plakalı araç önce bahçe duvarına çarparak duvarı yıktıktan sonra binaya çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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