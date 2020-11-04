Bakan Albayrak: PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor

'Rızabey Apartmanı'nın yapıldığı yeri kazdık ve su çıktı'

İzmir'in Bayraklı ilçesi sakinlerinden Turgay Çerçer, depremde yerle bir olan Rızabey Apartmanı'yla ilgili ilginç detaylar paylaştı. yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Çerçer 'O apartmanın olduğu yere havuz yapılacaktı. Kazma kürekle kazdık 1 buçuk metre sonra kum çıktı. 1 metre daha inince de su çıktı. İşte böyle bir zemine yaptılar bu apartmanları' ifadelerini kullandı.