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POLİTİKA

Bakan Albayrak: PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili olarak, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor. Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize rahmet, yaralananlara sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum. Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir" dedi.

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