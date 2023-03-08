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Bakan Bilgin'den depremzede kadınlara Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile İskenderun Garı'na giderek burada misafir edilen depremzede kadınlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi.

14:10 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Bakan Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile İskenderun Garı'na giderek burada misafir edilen depremzede kadınlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi. Afetzedelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Bilgin, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve diğer ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilgin, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı depremzedelere hediyeler verdi.

Bir taşeron işçinin taleplerini iletmesi üzerine Bilgin,
"Bu hafta geçici işçiler meselesini çözüyoruz, inşallah önümüzdeki günlerde de taşeron meselesini çalıştık, onu da çözeceğiz. EYT'yi çözdük, geçici işçiler meselesini çözüyoruz, her işi çözeceğiz"
yanıtını verdi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise yaptığı açıklamada, uzun yıllardır her 8 Mart'ta orman oluşturduklarını ancak bu yıl deprem nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. Depremin etkilediği 11 ilde kadınları ziyaret ettiklerini aktaran Atalay,
"Bir katkı sağlar mıyız, bir talepleri olur mu? Bakan Bey'le geldik onları dinliyoruz"
dedi.
  • İlçede konteyner kent kurulacak alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Bilgin ve Genel Başkan Atalay, Afet Koordinasyon Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi.


#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
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1 hour ago
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Bakan Bilgin'den depremzede kadınlara Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması
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