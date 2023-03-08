Bakan Bilgin'den depremzede kadınlara Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise yaptığı açıklamada, uzun yıllardır her 8 Mart'ta orman oluşturduklarını ancak bu yıl deprem nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. Depremin etkilediği 11 ilde kadınları ziyaret ettiklerini aktaran Atalay,

"Bir katkı sağlar mıyız, bir talepleri olur mu? Bakan Bey'le geldik onları dinliyoruz"