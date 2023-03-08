Bakan Bilgin'den depremzede kadınlara Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Bakan Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile İskenderun Garı'na giderek burada misafir edilen depremzede kadınlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi. Afetzedelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Bilgin, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve diğer ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bilgin, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı depremzedelere hediyeler verdi.
- İlçede konteyner kent kurulacak alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Bilgin ve Genel Başkan Atalay, Afet Koordinasyon Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi.