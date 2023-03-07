Bakan Bilgin: Kamuda geçici işçiler sorununu Meclis'e intikal ettirdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Bilgin, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonunun (UAMİF) bir otelde düzenlenen 10. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
Kovid-19 salgını ve ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dünyada yüksek enflasyona yol açtığını belirten Bilgin, emekçilerin bundan en az düzeyde etkilenmesini sağlamak için birtakım sosyal politika tedbirleri uyguladıklarını söyledi.
Kamu çalışanlarına, özellikle emekliliklerinde fayda sağlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yeni haklar verdiklerini anımsatan Bilgin, sözleşmeli kamu personelinin de kadroya geçirildiğini kaydetti.
"Toplum Yararına Çalışma Programı'nı 50 bin kişiye kadar çıkartmayı planlıyoruz"
"Ücretlileri ve emekçileri korumak için sosyal politika tedbirleri ortaya koymak bizim bu süreçlerde birincil görevimiz. Bu tedbirler arasında da ilk sıralarda, toplu iş sözleşmesi ve asgari ücret mekanizması geliyor. Depremin ardından da aynı şekilde sosyal politika uygulamalarını arka arkaya devreye soktuk. Önce kısa çalışma ödeneğini bir kalkan olarak uygulamaya başladık. Kısa çalışma ödeneğine şartları tutmayanlar için nakdi ücret desteği imkanını başlattık. Yine bölgede işsiz olan ailelerin çalışmak isteyen bireylerine asgari ücret düzeyinde bir gelir sağlayan Toplum Yararına Çalışma Programı'nı (TYP) uygulamaya koyduk. Bir ay içerisinde yaklaşık 25 bin kişi kapsayan bu uygulamayı 50 bin aileye kadar çıkartmayı planlıyoruz. Bunu program haline getirdik."
"Taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor"
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da geçici işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili yasal sürecin başlamasından memnuniyet duyduklarını söyledi.
Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor" dedi.
"Bir ülkede savaş varsa orada iş ve işçi yoktur"
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise işçi sınıfının sorunlarının çözümünün uluslararası birlik ve örgütlü mücadeleden geçtiğini belirterek, bunun için işçilerin ulusal ve uluslararası düzeyde birliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.