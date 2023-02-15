|
Ekonomi

Devlet yaraları sarmak için seferber: Kısa çalışma ödeneği devreye giriyor

Afetzedelerin yaralarının sarılabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlıklar ve devletin tüm kurumları seferber oldu. Deprem felaketinden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği devreye alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile uygulamaya alınacak" ifadelerini kullandı.

12:46 . 15/02/2023 Çarşamba
Diğer
Arşiv

Arşiv

Afetzedelerin yaralarının sarılabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlıklar ve devletin tüm kurumları seferber oldu. Deprem felaketinden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği devreye alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile uygulamaya alınacak" ifadelerini kullandı.

Firmalar başvuru yapabilecek

Bakan Bilgin'in A Para'ya yaptığı açıklamaya göre çalışmanın tamamlanması sonrası detayların kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Deprem bölgelerin olağanüstü hal veya mücbir sebep ilan edildiği için işini yapamayacak firmaların çalışanları için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılabilecek. Kısa çalışma ödeneği mevcut durumda 3 ay süreyle yapılabiliyor. Ancak bu durum Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yeniden düzenlenebilir.


Covid-19 pandemi döneminde de devlet kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğini devreye almıştı. Bu durum çalışma hayatının normalleşmesine katkı sağlıyor.



#vedat bilgin
#erdoğan
#hatay
43 dakika önce
default-profile-img
Devlet yaraları sarmak için seferber: Kısa çalışma ödeneği devreye giriyor
Bayezid-i Bistami Türbesi Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gördü
10 bin TL deprem yardım parası ne zaman, kimlere verilecek?
Enkazdan çıkarılan Karamel'in sahibi çip sayesinde bulundu
Deprem bölgesinde hasarlı binaların sayısı yoğun çalışmayla belirleniyor
Asrın felaketinde 10'uncu gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.