Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi mesajı

MHP Lideri Bahçeli için genel başkanlığının 30. yıl dönümüne özel şarkı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel başkan olarak seçilmesinin 30. yıl dönümüne özel şarkı bestelendi. Eser, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. MHP MYK Üyesi Büşra Cin tarafından bestelenen, Ümran Gülcan tarafından seslendirilen özel eser, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. "Otuz Yılın Şerefi" adlı eser için hazırlanan klipte, Devlet Bahçeli ile partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve vatandaşlarla buluşmalar, parti programları, diplomatik temaslar ve resmi kabuller gibi geniş bir alanı kapsayan görseller ve videolara yer verildi.