Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi mesajı
08:45, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Ankara'daki kararlar Avrupa-Atlantik güvenlik ortamını şekillendirecek' açıklamasında bulundu.
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Başlıklar :Hakan FidanNATOAnkara
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