Bakan Kirişçi: Bu yıl Kasım ayı itibarıyla 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, su kullanımıyla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen İçme Suyu ve Atık Su Yönetimi Çalıştayı’na katıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Kirişci, Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını ama su fakiri bir ülke de olmadığına vurgu yaparak, "Sanayileşme devam ediyor ve insanların refah seviyesi de yükseldikçe maalesef su tüketiminde de artış gözlemleniyor. Dolayısıyla su zengini değilsek bile su fakiri de değiliz derken bir ara noktada olduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. Hala dışarda sanki bahardan kalma bir hava var. Bu elbette iyiye işaret değil. Belli dönemlerde bu tür iklimsel değişimler yaşanır diyebiliriz ama bunu bu şekilde geçiştirerek, bu konuda alınması gerek aksiyonları almamazlık veya bunları görmezlikten asla gelemeyiz. Burada tarımla ilgili olan kısmını bir kenara koyuyorum onunla ilgili çalışmalarımız ayrı ama bu çalıştayımızla ilgili içme suyu kısmında ve devamında yine atık su yönetimiyle ilgili mutlaka dünyanın da belki gıpta edeceği çalışmaları bazı alanlarda zaten yapmışız. Bu konularda da artık Türkiye’nin rehberlik, örneklik yapmasında da çok büyük yarar var. Bunu yapabilecek kurumsal kapasiteye sahibiz, bunu başarabiliriz çünkü artık yenilikçi düşünen genç kuşağımız var. Bu gençlerin çevreye daha duyarlı hale gelebilmesini sağlayan çalışmalarımız var" diye konuştu.