|
Gündem

Bakan Kirişçi: Bu yıl Kasım ayı itibarıyla 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, kuraklık ve su kıtlığı olmasına ilişkin olarak ''Kurak bir kış geçiriyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız'' ifadelerini kullandı. Kirişçi, ''Bu yıl, Kasım ayı itibarıyla, 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık'' açıklamasında bulundu.

12:08 . 24/01/2023 Salı
IHA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yerel yönetimlere çağrıda bulunarak, "Yüzde 70’lerin üzerinde hedeften esas kullanıcıya ulaşana kadar kayıp ve kaçağın olduğu illerimiz var. Bunlar artık bize yakışmıyor. Özellikle yerel yöneticilere seslenmek istiyorum; mutlak suretle dünyanın genel geçer yüzde 8 ile 24 aralığını dikkate aldığınızda Türkiye ortalaması şu anda yüzde 33,5 civarında. Bizim hızla bu oranı aşağılara çekmemiz, sudaki kayıp ve kaçakları mutlaka önlememiz gerekir" dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, su kullanımıyla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen İçme Suyu ve Atık Su Yönetimi Çalıştayı’na katıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Kirişci, Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını ama su fakiri bir ülke de olmadığına vurgu yaparak, "Sanayileşme devam ediyor ve insanların refah seviyesi de yükseldikçe maalesef su tüketiminde de artış gözlemleniyor. Dolayısıyla su zengini değilsek bile su fakiri de değiliz derken bir ara noktada olduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. Hala dışarda sanki bahardan kalma bir hava var. Bu elbette iyiye işaret değil. Belli dönemlerde bu tür iklimsel değişimler yaşanır diyebiliriz ama bunu bu şekilde geçiştirerek, bu konuda alınması gerek aksiyonları almamazlık veya bunları görmezlikten asla gelemeyiz. Burada tarımla ilgili olan kısmını bir kenara koyuyorum onunla ilgili çalışmalarımız ayrı ama bu çalıştayımızla ilgili içme suyu kısmında ve devamında yine atık su yönetimiyle ilgili mutlaka dünyanın da belki gıpta edeceği çalışmaları bazı alanlarda zaten yapmışız. Bu konularda da artık Türkiye’nin rehberlik, örneklik yapmasında da çok büyük yarar var. Bunu yapabilecek kurumsal kapasiteye sahibiz, bunu başarabiliriz çünkü artık yenilikçi düşünen genç kuşağımız var. Bu gençlerin çevreye daha duyarlı hale gelebilmesini sağlayan çalışmalarımız var" diye konuştu.

"Sudaki kayıp ve kaçakları mutlaka önlememiz gerekir"

Gıda ve tarımla ilgili düzenlenen uluslararası forum nedeniyle geçtiğimiz günlerde Berlin’de bulunduklarını belirten Kirişci, "Herkesin ısrarla altını çizdiği şey elbette gıda ama gıda için, yine insan sağlığı ve beslenmesi için önemli olan suya değinildi. Ama şunu gördük ki; küresel bir mesele ve küresel meselelerin de çözümünün küreselde olması lazım. Bizim ulusal olarak attığımız ve atmaya çalıştığımız adımlar elbette bizim yaralarımıza kısmen merhem olabilir ama mutlaka global bir çözüm getirmemiz ve bu yaklaşımları ortaya koymamız gerekir. İçme suyu başlığı altında sanayinin kullandığı suyu da dikkate aldığımızda Türkiye’de tüketilin suyun yüzde 23-25’lik kısmı bu alana harcanmaktadır. Yüzde 70’lerin üzerinde hedeften esas kullanıcıya ulaşana kadar kayıp ve kaçağın olduğu illerimiz var. Bunlar artık bize yakışmıyor. Özellikle yerel yöneticilere seslenmek istiyorum; mutlak suretle dünyanın genel geçer yüzde 8 ile 24 aralığını dikkate aldığınızda Türkiye ortalaması şu anda yüzde 33,5 civarında. Bizim hızla bu oranı aşağılara çekmemiz, sudaki kayıp ve kaçakları mutlaka önlememiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Cebimde uygulamasıyla üreticiler verilecek destekleri öğrenebilecek
Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Cebimde uygulamasıyla üreticiler verilecek destekleri öğrenebilecek

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığınca Gölbaşı ilçesindeki Örencik Mahallesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genç Çiftçi Buluşması"na katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, programda yaptığı konuşmada, tedarik ve üretim zincirinin bozulduğu Kovid-19 salgını döneminde Türk çiftçisinin üretmeye devam ettiğini belirterek "Çok şükür ne pandemi döneminde ne de şu anda bir kişi çıkıp da 'bu ülkede şu ürün de yok' diyemiyor." ifadesini kullandı. 1 Ocak itibarıyla 'Tarım Cebimde' mobil uygulamasını kullanıma sunulacağını açıklayan Kirişçi, "Türkiye Yüzyılı logosunu kullandık. Bu uygulama ile birçok işlem yapılabilecek. Üreticilerimiz, bu uygulama ile verilecek destekleri, nereye ne ekeceğini öğrenebilecek." dedi.

#Gıda Denetimi
#Vahit Kirişçi
#Tarım ve Orman Bakanlığı
2 hours ago
default-profile-img
Bakan Kirişçi: Bu yıl Kasım ayı itibarıyla 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık
Yeni konut finansmanı nasıl olacak?
Bursa'da çöp evde bulunan çocuk Antalya'da devletin şefkatli kollarında büyüyor
Alçak saldırıya sessiz kalmadılar: İsveç'te Kur'an'ı Kerim yakılmasına sanat camiasından tepkiler
Çin'in kuzeyindeki Mohe'de sıfırın altında 53 dereceyle son 54 yılın en soğuk günü yaşandı
Dev proje için geri sayım başladı: 4 dakikada iklim değiştirecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.