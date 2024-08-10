Bakan Kurum'dan İmamoğlu'na 'partizanlık' cevabı: Dönüp aynaya baksınlar net bir şekilde görürler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili soruyu cevapladı.

Bakan Kurum, “Bizi partizanlıkla suçlayacak en son kişi Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. Çünkü göreve geldiği andan itibaren partizanlık nasıl yapılır tüm Türkiye'ye göstermiş bir kişidir. Dönüp aynaya baksınlar. Partizanlık nasıl yapılıyormuş, aynada net bir şekilde görecekler.” dedi.

Bugün de İmamoğlu ile görüştüğünü söyleyen Bakan Kurum, “İstanbul'la ilgili yapılması gerekenlere ilişkin görüşme talep ettiler. Ben de memnuniyetle bunu karşılayacağımı ifade ettim. Telefonla bugün ulaşan kendisi değilmiş gibi hareket ediyor” ifadesini kullandı.

Öte yandan müsilajla mücadele eylem planına uymayan belediye başkanlarını da uyaran Bakan Kurum, "Protokollere uyulmuyor, vazifelerinizi yerine getirin.” dedi.

"İzmit Körfezi'nden 33 milyon metreküp dip çamuru çıkarılacak"

Bakan Murat Kurum, İzmit Körfezi’nde gerçekleştirilen dip çamuru temizliği projesine ilişkin incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan Kurum, Bakanlık olarak tarihin en kapsamlı dip çamuru temizliğini yürüttüklerini söyledi. Bugüne kadar 570 bin metrekare alanı temizlediklerini kaydeden Bakan Kurum, projenin tamamlanmasıyla 700 bin kamyona doldurabilecek 33 milyon metreküp dip çamurunu İzmit Körfez’inden çıkartacaklarını belirtti. Bakan Kurum, “Körfezimizi dip çamurundan temizlediğimizde; oradaki oksijen miktarı artacak. Böylece dip çamuru nedeniyle burayı terk eden balıklar, doğal yaşam alanları olan bu bölgeye geri dönecek ve popülasyonlarında artış yaşanacak” dedi.

Marmara'nın belediye başkanlarına müsilaj uyarısı: Vazifelerinizi yerine getirin

İzmit Körfezi’nde gösterdikleri hassasiyetin aynısını Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununda da gösterdiklerine dikkat çeken Bakan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dışındaki belediyelerin müsilajla mücadele konusunda sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi. Bakanlık olarak müsilaj sıkıntısının yaşandığı dönemde Türkiye’nin en geniş katılımlı deniz seferberliğini başlattıklarını hatırlatan Bakan Kurum, deniz araçlarıyla temizlik yapılırken bilim insanlarıyla da Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’nın oluşturulduğuna vurgu yaptı. Bu sayede Marmara Denizi’nde kötüye gidişin durdurulduğunu belirten Bakan Kurum, “O gün oturduğumuzda bir karar aldık, Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planı için, belediyelerimizin sorumluluklarını belirledik. Diğer belediyelerimize bakıldığında, imzalanan protokollere uyulmamaktadır. Marmara için çağrıda bulunuyoruz. Lütfen Marmara çevresindeki tüm belediyeler olarak imzalanan protokole uyun, vazifelerinizi bir an önce yerine getirin. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyorsa eğer diğer belediyelerden de beklentimiz budur. Sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde, vatandaşımızın can ve mal güvenliği adı altında biz de Bakanlık olarak harekete geçeceğiz. Çünkü bu denizler, Marmara’mız bize emanet. Bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Yarın müsilajla karşı karşıya kalırsak aziz millete cevap veremezler” dedi.

"İmamoğlu partizanlık nasıl yapılır tüm Türkiye'ye göstermiştir"

Bakan Murat Kurum, konuşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtladı: Bizi partizanlıkla suçlayacak en son kişi Sayın İmamoğlu'dur. Çünkü göreve geldiği andan itibaren partizanlık nasıl yapılır tüm Türkiye'ye göstermiş bir kişidir. Başta seçim meydanlarında kimseyi işten çıkarmayacağı sözünü verip, ardından da on binlerce kardeşimizi işsiz bırakmış olan kendileridir. Yine bugün baktığınızda işçi alımı noktasında ittifaklarının referansıyla süreci yürüttüklerini tüm İstanbul, tüm Türkiye bilmektedir. Yine belediye bünyesinde yapılan proje ve yatırımlarda kendi ittifak ortaklarına bu ihaleleri nasıl verdiğini tüm Türkiye bilmektedir. O yüzden dönüp aynaya baksınlar. Partizanlık nasıl yapılıyormuş aynada aslında onu net bir şekilde görecekler.

"Görüşme talep etti memnuniyetle karşıladım"