Bakan Yanık: Düzce'ye deprem sonrası 46 milyon TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Düzce'deki 5.9'luk depremin ardından bölgeye sağlanan hizmetlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanması için 1 milyon TL nakdi yardımda bulunduklarını kaydetti.

Doğal afetlerden etkilenenleri yalnız bırakmadıklarını belirten Yanık, "İlk anda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması önceliklerimiz arasında. Bunun için yardımlarımızda muhtaçlık şartını gözetmiyoruz. Bu kapsamda bize ulaşan talepler sonrasında eşya zararı yardımını devreye aldık ve bölgeye toplam 45 milyon TL kaynak daha aktardık" dedi.

Bakan Yanık, nakdi yardımların yanı sıra temel gereksinimleri karşılayacak ayni yardımların da hızlıca ulaştırıldığını belirterek, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız Afet Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu olarak toplam 60 personel ve 14 araç ile depremin ardından çalışmalarımızı sürdürdük. Gıda, kıyafet, ayakkabı, bebek bezi ve maması, kadın hijyen malzemeleri, temizlik malzemeleri, battaniye, gıda alışveriş kartı olmak üzere gerekli ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırdık" açıklamasında bulundu.

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FOTOĞRAF 7 Düzce’de depremin ardından yaralarda sarılmaya başlandı. Hasar tespit çalışmaları çerçevesinde evleri ağır hasar alanlar içinde bir yandan yıkım çalışmaları yapılırken, bir yandan da konteyner kent kurulumları yapıldı. Çilimli’de ise ilk etapta 39 konteynerin bulunduğu yaşam alanına 2 okul da eklendi. Tüm alt yapısı tamamlanan, çocuk parkından çevre düzenlemesine kadar konteyner kent tamamlandı. Çilimli’nin Ulucami Mahallesinde kurulan kentte de yaşamın başlaması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Selçuk Yakyol, “23 Kasım depreminin ardından devletimiz sağ olsun her zaman yanımızda oldu. Ağır hasarlı binalar belirlendi. Yıkım çalışmaları yapıldı. Çok kısa bir süre içerisinde buraya konteyner kent kuruldu. Çocuk parkından okulla kadar her şey düşünülmüş. Komşularımız için güzel bir yaşam alanı oluşturulmuş. Devletimize ve ilgili kuruluşlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Öte yandan şehirde ikinci konteyner kent için alan belirleme çalışmaları tamamlanırken, 36 konteynerın pazar gününe kadar şehre gelmesi bekleniyor. Konteyner kent tamamlandı: İçi de görüntülendi Düzce'de meydana gelen depremin ardından ağır hasar alan yapılar yıkılırken Çilimli'de konteyner kentin kurulumu tamamlandı. BiP'te paylaş

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"Düzce'deki deprem sonrasında zarar görenlere maddi manevi desteğimizi ilk andan itibaren sunduk"

Bölge halkının yaralarının sarılması için ilk andan itibaren sahada olduklarını kaydeden Yanık, "Afet bölgelerine yapılan nakdi yarımların ve psikososyal desteğin vatandaşlara sunulması için hassas bir çalışma yapıyoruz. Düzce'deki deprem sonrasında zarar görenlere maddi manevi desteğimizi ilk andan itibaren sunduk. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla 46 milyon TL kaynak aktardık. Psikolojik ilk yardım, bireysel görüşme ve benzeri müdahaleler kullanılarak toplam 65 bin 84 vatandaşa psikososyal destek hizmeti verdik" dedi.

FOTOĞRAF 8 Soğukpınar köyünde yaşayan ve eşini 28 yıl önce kaybeden Kul, gelin geldiği evde, küçük yaşlarda ateşli hastalık sonucu engelli kalan 29 yaşındaki oğlu Kerim, kayınvalidesi Zülfiye ve yıllardır yatalak olan kayınpederi Musa Kul ile 44 yılını geçirdi. Depremde hasar gören evleri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince acil yıkım kararı verildiğini öğrenen Kul, üzüntü yaşadı. Kul, yıllardır acı tatlı birçok anı biriktirdiği evin yıkılmasını, gözyaşlarıyla izledi.Devletin yardım elini uzattığı Kula, AFAD tarafından evinin yakınlarına kurulan 2 konteyner tahsis edildi. Devlet desteğinin yanı sıra yardımseverlerin de ziyaret ederek moral verdiği ve bazı ihtiyaçlarını karşıladığı Kulun üzüntüsü bir nebze olsun dindi.Kul, devlet tarafından yapılan yeni evlerine yerleşecekleri günü bekliyor. Sezgin Kul, AA muhabirine, 44 yıl önce gelin geldiği evin yıkılmasına üzüldüğünü söyledi. Evlerinde, 12 Kasım 1999 Düzce depreminde de hasar oluştuğunu, o dönem güçlendirme yapıldığını anlatan Kul, O zaman kirişlerde bir şey yoktu. Duvarları yıkılmıştı, onları da tamir ettik. Bu depremde iyice hasar gördü. Kıyamadım yıkılmasına, Tamir ederim yine. dedim ama kirişleri hasar görünce baktım tamir olacak gibi değil. Anladık gideceğini, sonra yetkililer geldi, Burada durulmaz. dediler. ifadelerini kullandı. Mecburen evden çıktıklarını anlatan Kul, evi yıkılırken gözyaşını tutamadığını belirtti.Kul, Devletimiz bize hemen yardım etti. Sağ olsunlar konteynerleri verdiler. Bizi hemen yerleştirdiler. Çok şükür şimdi iyiyiz, rahatız. Devletimiz çok yardım etti, Allah razı olsun. diye konuştu. Sezgin Kulun durumunu öğrenerek, kendisini ziyaret eden yardımsever vatandaşlardan Asım İnce, gönüllü arkadaşlarıyla ailenin bazı ihtiyaçlarını karşıladı.İnce, aileyle aralarında bir bağ oluştuğunu belirterek, onlara moral vermeye ve ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını belirtti.Devletin ilk andan itibaren ailenin yanında olduğunu anlatan İnce, Biz sadece ilk etapta bazı ihtiyaçlarını karşıladık. Sağ olsun devletimiz her türlü ihtiyaçlarını karşılamış. dedi. Depremde evi yıkılmıştı: Sezgin teyzenin gözyaşını devlet ve yardımseverler dindirdi Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremi yaşayan ve 44 yıllık evinin, hasarlı olması nedeniyle yetkililerce yıkılmasını gözyaşlarıyla izleyen 59 yaşındaki Sezgin Kul'un yüzü, devletin ve yardımseverlerin desteğiyle güldü.

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Düzce'de yapılan hane görüşmeleri kapsamında, bin 230 hanenin ihtiyacının tespit edildiğini ve hızlıca ilgili kurumlara iletildiğini belirten Bakan Yanık, "Psikososyal destek çalışmaları kapsamında toplam 443 personelin yanı sıra 31 aracımız ve 1 mobil TIR'ımız sahada görev yaptı. Özellikle nakdi yardımların vatandaşlara ulaştırılması noktasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız yerel tespitlerini gerçekleştiriyor. Felaketten etkilenen vatandaşlarımızın ne tür ihtiyacı varsa belirleniyor. Nerede bir afet olsa Bakanlığımıza bağlı ekipleri, o afetin yıkıcı etkisini ortadan kaldırmak için o bölgelerde görebilirsiniz" açıklamasında bulundu.