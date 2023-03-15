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Bakan Yanık: Mart ayında 582 milyon 692 bin 272 TL SED ödemesi yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında, mart ayı içerisinde toplam 582 milyon 692 bin 272 TL ödeme yapıldığını dile getirdi. Yanık, ''SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz'' ifadelerini kullandı.

10:52 . 15/03/2023 Çarşamba
IHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık SED ödemelerini duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık SED ödemelerini duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçları ve eğitim giderlerinin karşılanması için mart ayı içerisinde 582 milyon 692 bin 272 TL SED ödemesi yaptıklarını belirtti. Çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi olduğunun altını çizen Bakan Yanık, bu çerçevede ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için destek verdiklerini ifade etti.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade eden Bakan Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti. Sosyal Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 174 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını bildiren Bakan Yanık, “SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için mart ayı içerisinde toplam 582 milyon 692 bin 272 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık” ifadelerini kullandı.


#Bakan Yanık
#mart ayı
#Sosyal ve Ekonomik Destek
#ödeme
20 dakika önce
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Bakan Yanık: Mart ayında 582 milyon 692 bin 272 TL SED ödemesi yaptık
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