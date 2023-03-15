Bakan Yanık: Mart ayında 582 milyon 692 bin 272 TL SED ödemesi yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçları ve eğitim giderlerinin karşılanması için mart ayı içerisinde 582 milyon 692 bin 272 TL SED ödemesi yaptıklarını belirtti. Çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi olduğunun altını çizen Bakan Yanık, bu çerçevede ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için destek verdiklerini ifade etti.