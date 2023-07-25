Bakan Yumaklı: Kemer yangını dışındaki orman yangınları kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanan orman yangınlarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Yumaklı, Antalya Kemer yangını dışındaki orman yangınlarının kontrol altına alındığını, Kemer’de 5 gece görüş helikopteriyle de yangına gece boyu müdahale edileceğini söyledi.
"Can kaybı ve yerleşim yerini tehdit eden bir durum yok"
"Can kaybı ve yerleşim yerini tehdit eden bir durum yok"
Can kaybının olmadığını ve yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmadığını belirten Yumaklı,
"Karadan ulaşımın mümkün olmadığı bölgeye havadan müdahale ediyoruz"
bilgisini verdi.
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#yaşanan orman yangınlarına ilişkin son durumu açıkladı. Yumaklı
#Antalya Kemer yangını dışındaki orman yangınlarının kontrol altına alındığını
#Kemer’de 5 gece görüş helikopteriyle de yangına gece boyu müdahale edileceğini söyledi.
4 hours ago