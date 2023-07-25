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Bakan Yumaklı: Kemer yangını dışındaki orman yangınları kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanan orman yangınlarına ilişkin son durumu değerlendirdi. Yumaklı, "Antalya Kemer'deki hariç diğer orman yangınlarının tamamında kontrol sağlanmış durumda. Kemer’de 5 gece görüş helikopteri de yangına gece boyu müdahale edecek" açıklamasında bulundu.

18:04 . 25/07/2023 Tuesday
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanan orman yangınlarına yönelik açıklamalarda bulundu.


Yumaklı, Antalya Kemer yangını dışındaki orman yangınlarının kontrol altına alındığını, Kemer’de 5 gece görüş helikopteriyle de yangına gece boyu müdahale edileceğini söyledi.


"Can kaybı ve yerleşim yerini tehdit eden bir durum yok"

Can kaybının olmadığını ve yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmadığını belirten Yumaklı,
"Karadan ulaşımın mümkün olmadığı bölgeye havadan müdahale ediyoruz"
bilgisini verdi.



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#Kemer’de 5 gece görüş helikopteriyle de yangına gece boyu müdahale edileceğini söyledi.
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