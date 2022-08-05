Bakanlık Sözcü ve Halk TV'nin Sarıkamış şehitliği haberini yalanladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı yayın organlarında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki tören alanına ilişkin haberler hakkında açıklama yayınlayarak, on binlerce şehidin kabrinin olduğunu ve şehitlere dua etmek üzere gidildiği iddia edilen bölgenin "şehitlik" olarak anılmadığı, şehitlerin kabirlerinin de bu bölgede yer almadığını belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

04.08.2022 tarihli Sözcü Gazetesinde Uğur Dündar’ın “Sarıkamış Şehitlerine Büyük Ayıp” başlıklı yazısı ile Halk TV’de Gazeteci Teslime Torun’un “Sarıkamış Şehitliği'ni ahıra çevirdiler: Büyük saygısızlık” başlığıyla yayımlanan videosu üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Gazeteci Teslime Torun’un onbinlerce şehitin kabrinin olduğu ve şehitlere dua etmek üzere gittiğini iddia ettiği bölge “şehitlik” olarak anılmadığı gibi, şehitlerimizin kabirleri de bu bölgede yer almamaktadır. Söz konusu alan her sene Ocak ayında Sarıkamış’ta şehitlerimizi anma etkinliklerinin yapıldığı tören alanı olarak kullanılmakta, etkinlikler haricinde ise kullanılmamaktadır. Bölgede hayvancılığın gelişmiş olması sebebiyle törenlerin gerçekleşmediği sair zamanlarda meralarda otlayan hayvanların bu bölgeye girmiş olması mümkündür. Bu bölgenin sonradan belirlenen bir tören bölgesi olmak dışında milli ya da dini açıdan bir kudsiyeti bulunmamaktadır. Bununla beraber Bakanlığımızca anma etkinliklerinin dışındaki zamanlarda alanın daha etkin kullanılması için çalışmalar devam etmektedir.

REKLAM

Tören alanında bulunan yapıların, bölgede ihtiyaç duyulan ve kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimleri ile toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya yönelik faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) olarak kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, alanda bulunan yapıların ADEM kuruluşuna uygun olacak şekilde kullanılabilmesi için yapılması gereken iş ve işlemler 18.05.2022 tarih ve 3595438 sayılı yazı ile TOKİ Başkanlığına iletilmiştir. TOKİ ile ilgili süreç var olmayan bir “şehitlik”le ilgili değil, bölge kadınlarının güçlenmesi için planlanan ADEM’le ilgilidir. Bu konuda herhangi bir sorun bulunmayıp bölgemiz en kısa sürede bir Aile Destek Merkezi’ne kavuşturulacaktır. Söz konusu köşe yazısında yer alan görseller ise eski tarihli olup bugünü yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

REKLAM