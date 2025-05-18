Balda tağşiş ve taklidin önlenmesinin amaçlandığı tesiste 40 bini aşkın analiz yapıldı

Yaklaşık 10 milyon avro bütçeli "Arım Balım Peteğim Projesi"nin yürütüldüğü enstitü kampüsünde 4 bin 700 metrekarede faaliyet gösteren bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarının yer aldığını belirten Cınbırtoğlu, laboratuvarda Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'ne göre analiz yapıldığını ifade etti.

Cınbırtoğlu, AB mevzuatı ile uyumlu şekilde çalışmaların sürdürüldüğü laboratuvarda, bal, polen, arı sütü ve propolis gibi arı ürünlerinin analizlerinin titizlikle yapıldığını anlattı.





Analizlerde balda tağşiş ve taklidin önüne geçilmesi için prolin, diastaz, elektriksel iletkenlik, şeker, Hidroksimetil Furfural ve nem gibi birçok parametreye bakıldığına işaret eden Cınbırtoğlu, "Analizlere göre uygunluğu tespit edilen bal, vatandaşların tüketimine sunulmak üzere paketleme bölümüne verilmektedir. Burada paketlenen bal ise ülkemizin farklı illeri ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelere gönderilmektedir." dedi.

Cınbırtoğlu, tesise Türkiye'nin birçok bölgesinden bal numunesi getirildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de 8-10 ay arasında bal üretimi yapılıyor. Dolayısıyla arıcılarımız, ürettikleri balların analizi için tesisimize başvuruyor. Bizler de bu ballara analiz yaparak katma değer kazandırıp tüketicilerimizin hizmetine sunuyoruz. Tesis, AB tarafından da izlenmektedir. Zaman zaman burada analizi yapılan ballar, yurt dışındaki laboratuvara gönderilmektedir. Bu şekilde balların eşit değerlerine bakılmaktadır. Analizler hassas şekilde yapılıp, daha sonra ballar tüketicilerimizin sofrasına güvenli şekilde ulaştırılmaktadır."





Bazı numunelerin parametrelerinde üreticilerden kaynaklı küçük sorunlarla karşılaşılabildiğine dikkati çeken Cınbırtoğlu, sorunların üreticilere aktarılarak olumlu yönde üretim yapmalarının sağlandığını söyledi.





Cınbırtoğlu, tesiste 2018'den itibaren analiz yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yıllık ortalama 600-700 numune bize ulaşmaktadır. Her bir numunenin ise 10 ile 15 arasında parametresine bakılmaktadır. Yıllık 5 bin ve üzerinde analiz yaptığımızı söyleyebiliriz. Bu yılın ilk 4 ayı itibarıyla 40 bin rakamını geçtik. 2025 yılı sonu itibarıyla yapılan analiz sayısını 50 bin olarak tamamlamak gibi hedefimiz var."





Üretici tesisten memnun





Bal ihracatı da yapan üretici Adem Birdal, Türkiye'nin farklı noktalarından topladıkları balı Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren analiz laboratuvarına getirdiğini belirtti.

Balın Ticaret Bakanlığına bağlı ürün denetmenlerinin gözetiminde analiz edildiğini vurgulayan Birdal, "Analizden geçen bütün ballar daha sonra mühürlenip ihracata hazır hale getiriliyor." dedi.

Birdal, akredite laboratuvarda analizlerin yapılmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Burada ballarımızı analize sokup hızlı bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Bu tüm üreticilerimiz ve sektör adına çok büyük bir avantaj." diye konuştu.







