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Kocaeli'de şiddetli rüzgar ve yağış çınar ağacını devirdi: Yol üstündeki kafe hasar aldı

Kocaeli'de şiddetli rüzgar ve yağış çınar ağacını devirdi: Yol üstündeki kafe hasar aldı

14:1218/05/2025, Pazar
AA
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Ağaç devrildiği sırada kafede müşterinin bulunmadığı öğrenildi.
Ağaç devrildiği sırada kafede müşterinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki çınar ağacı, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir kafenin çatısı ve yola devrildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.


Kent genelinde etkili olan sağanak ve rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı.


Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki çınar ağacı, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir kafenin çatısı ve yola devrildi.


Ağacın devrilmesi sonucu kafenin çatısında hasar oluşurken, yol bir süre trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.


Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırmasıyla yol ulaşıma açıldı.




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