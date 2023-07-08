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Balıkesir uluslararası üs oluyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın uluslararası platformlarla gerçekleştirdiği iş birlikleri ve projeler; Balıkesir’i, Türkiye’de uluslararası bir üs haline getiriyor. Türkiye’nin ilk Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Şehirler Ağı Ofisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Çevre Durum Merkezi, Balıkesir’de açılacak.

04:00 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ofis ile Balıkesir, Türkiye’nin geleceğine yön veren sürdürülebilirlik hamlelerine ev sahipliği yaparak ülkedeki diğer şehirlere ilham kaynağı olacak.

Ofis ile Balıkesir, Türkiye’nin geleceğine yön veren sürdürülebilirlik hamlelerine ev sahipliği yaparak ülkedeki diğer şehirlere ilham kaynağı olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, Balıkesir’in uluslararası rolünün güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmaların şehre yansıması artarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler’in en önemli organizasyonlarından birisi olan Dünya Habitat Günü’ne ev sahipliği yapan Balıkesir’e; Türkiye’nin ilk Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Şehirler Ağı Ofisi ile Birleşmiş Milletler

Dünya Çevre Durum Merkezi açılıyor.


SÜRDÜRÜLEBİLİR HAMLELER

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Şehirler Ağı’nın Türkiye Ofisi, Balıkesir’de açılıyor. Şehirlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için atılan önemli bir adımı temsil eden Ofis, Türkiye’nin geleceğine yön verecek sürdürülebilirlik hamlelerine ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan bağlılığını ve yerel yönetimlerin bu hedeflere ulaşmada önemli bir rol üstlendiğinin en önemli göstergelerinden biri olan Ofis sayesinde şehirler daha yaşanabilir, güvenli ve sürdürülebilir hale gelmeleri için gerekli bilgi ve deneyime ulaşabilecekler.


BALIKESİR İLHAM KAYNAĞI OLACAK

Şehirler arasındaki iş birliği ve dayanışmayı da güçlendirecek olan Ofis ile Balıkesir, Türkiye’nin geleceğine yön veren sürdürülebilirlik hamlelerine ev sahipliği yaparak ülkedeki diğer şehirlere ilham kaynağı olacak. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada şehirlerin önemine dikkat çekerek Türkiye’nin bu alandaki çaba ve başarılarını küresel ölçekte tanıtmayı hedefleyen Ofis, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda politika ve uygulama örneklerine erişim, sürdürülebilirlik alanında uluslararası projeler ve fonlarla iş birliği fırsatları sunacak.


#Dünya Çevre Durum Merkezi
#Birleşmiş Milletler
#Dünya Habitat Günü
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