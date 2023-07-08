Balıkesir uluslararası üs oluyor

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Şehirler Ağı’nın Türkiye Ofisi, Balıkesir’de açılıyor. Şehirlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için atılan önemli bir adımı temsil eden Ofis, Türkiye’nin geleceğine yön verecek sürdürülebilirlik hamlelerine ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan bağlılığını ve yerel yönetimlerin bu hedeflere ulaşmada önemli bir rol üstlendiğinin en önemli göstergelerinden biri olan Ofis sayesinde şehirler daha yaşanabilir, güvenli ve sürdürülebilir hale gelmeleri için gerekli bilgi ve deneyime ulaşabilecekler.