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GİRESUN

Giresun'da Kendisini sözlü taciz eden kişiyi baltayla öldürüp kolonya ile varilde yaktı

Baltayla öldürüp varilde yaktılar

Giresun'da kayıp olarak aranan Sadık Şenel'in kendisini sözlü taciz ettiği kadın tarafından baltayla öldürüldükten sonra varilde kolonya dökülerek yakıldığı ve ceset parçalarının fındık bahçesine atıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Öldürülen Sadık Şenel
Öldürülen Sadık Şenel

Giresun'da, kendisini sözlü taciz ettiği iddiasıyla Sadık Şenel’i (69) baltayla öldürdükten sonra üzerine kolonya dökerek bir varilin içinde yakan F.Ş. (65) adlı kadın ile iki oğlu A.Ş. ve Y.Ş. gözaltına alındı.

FINDIK BAHÇESİNDE PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Giresun'da, merkeze bağlı Boztekke köyünde oturan Sadık Şenel, geçen hafta ayrıldığı evine geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Ayaroğlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi buldu.

DUL OLDUĞU İÇİN SÜREKLİ TACİZ EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Cesedin Sadık Şenel’e ait olduğu belirlendi. Olayın ardından jandarma ekipleri bahçe sahipleri F.Ş. ve oğulları A.Ş. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı.

F.Ş. ifadesinde Sadık Şenel’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. F.Ş., kendisinin dul olduğunu ve bunu bilen Sadık Şenel'in kendisini sürekli sözlü taciz ettiğini ileri sürdü. F.Ş., Sadık Şenel’i balta ile öldürdüğünü, kolonya dökerek cesedini bir varilin içinde yaktığı yönünde ifade verdi. Anne ve iki oğlunun jandarmadaki sorguları sürüyor.

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