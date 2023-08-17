Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Riskli bina stokunu sıfıra indireceğiz

“Benzer acıların Başakşehir’de de yaşanmaması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İlçemizin dört bir yanındaki sosyal konut ve kentsel yenileme projeleriyle depreme dayanaklı modern konutlar inşa ediyoruz. Başakşehir’deki yaşam kalitesini sürekli yükseltirken, ülkemize de örnek ve öncü olduk. İstanbul’un en sağlam zeminine sahip ilçelerinin başında geliyoruz. Bu avantajımızla birlikte deprem ve doğal afet riskini en aza indirmek için ince eleyip sık dokuyoruz”