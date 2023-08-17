Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Riskli bina stokunu sıfıra indireceğiz

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu
Başakşehir Belediyesi, kentsel yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Başakşehir’in ilçe olduğu 2009 yılından itibaren titizlikle yürütülen çalışmalar, özelikle son yıllarda büyük ivme kazandı.
Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort başta olmak üzere hayata geçirilen sosyal konut ve kentsel yenileme projeleri ile Başakşehir Belediyesi, Türkiye’ye öncü ve örnek olmayı başardı.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 24’üncü yıl dönümünde, ilçe genelinde tamamlanan, devam eden ve planlanan kentsel yenileme çalışmalarının detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.
“İnce eleyip sık dokuyoruz”
“5 yıl içinde ise sıfıra indirmeyi hedefliyoruz”
Kentsel yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
“Başakşehirli komşularımla birlikte başaracağız”
Başakşehir’de ada bazlı çalışmalar ile hem şehri yenilediklerini, hem de yaşam kalitesini yükselttiklerine değinen Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: