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Yunus Emre Kütüphanesi açıldı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’ndeki Ebussuud Efendi Camii’nin alt katında kurulan Yunus Emre Kütüphanesi’ni hizmete açtı.

04:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yunus Emre Kütüphanesi.

Yunus Emre Kütüphanesi.

Başakşehir Belediyesi, eğitime verdiği desteği kütüphanelerle taçlandırıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’ndeki Ebussuud Efendi Camii’nin alt katında kurulan Yunus Emre Kütüphanesi’ni hizmete açtı. Kütüphanede Anadolu’nun gönül sultanlarından Yunus Emre’nin isminin yaşatılacağını belirten Başkan Kartoğlu, “Camilerimizi yaşam merkezi haline getiriyoruz. Camimizin hemen altına tam donanımlı olarak hazırladığımız kütüphanemizi hamdolsun açıyoruz. 134 kişilik ders çalışma alanının olduğu kütüphanemiz, beş bin eserle Başakşehirli kitap kurtlarının vazgeçilmez adreslerinden bir olacak” dedi.



#Başakşehir Belediyesi
#Yunus Emre Kütüphanesi
#Yasin Kartoğlu
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