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ERZİNCAN

Başbağlar'ın acısı 29 yıldır dinmedi

Bugün 5 Temmuz. Başbağlar katliamının 29'uncu yıl dönümü. PKK'lı teröristlerin vahşice katlettiği 33 sivil rahmetle anılırken, Başbağlar Köyü sakinleri o akşamı hafızalarından silemiyor. Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu anlatan Muhtar Ali Akarpınar, “Adalet tecelli etsin. Katliamın failleri bulunsun” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başbağların acısı 29 yıldır dinmedi
Katliamın 29’uncu yıl dönümü bugün köy meydanında yapılacak programla anılacak.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 29 yıl önce 33 sivilin katledildiği, PKK'nın en büyük sivil katliamlarından birisi olan Başbağlar’ın acısı dinmiyor. 5 Temmuz 1993 akşamı kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar Köyü’nü basan 100'e yakın PKK'lı terörist, kadınları derede topladıktan sonra evleri yağmalayıp ateşe verdi.

Teröristler 5 sivili evlerinde yakarak, 28 kişiyi de akşam namazı sonrası cami çıkışında kurşuna dizdi. Olay yerinde yüzlerce boş kovan bulundu. Yaşanan acının ilk günkü gibi taze olduğu köyde o akşam hafızalardan silinmiyor. Köyde şehit edilenler her yıl 5 Temmuz'da törenle anılıyor. Katliamdan yaralı kurtulan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, dava süreci hakkında açıklamalarda bulundu:

Başbağlar 23 yıldır
OYNAT 04:58
Başbağlar 23 yıldır "katliama" ağlıyor
Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde teröristlerce 23 yıl önce katledilen 33 kişinin acısı hala yüreklerdeki tazeliğini koruyor.Kurulduğu günden bu yana kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan ve sivil halkı hedef alan terör örgütü PKK, cumhuriyet tarihinin en büyük sivil katliamlarından birini 23 yıl önce Başbağlar köyünde yaptı. Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyünü 5 Temmuz 1993'te basan bölücü terör örgütü mensupları, 33 sivili öldürülüp köyü ateşe verdi.O acı günün hayatta kalan tanıkları, yaşananları ve hissettiklerini AA muhabirine anlattı.

FAİLLER BULUNSUN

“1994 yılında Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde başlayan davanın 4 duruşması Erzincan, 24 duruşması İzmir'de görüldü. Başbağlar olayı 1998 yılında takipsizlikle kapandı. Daha sonra birçok denemelerimiz oldu. 2013'te 23. Dönem TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na da davamızı anlattık. Oradan da sonuç alamadık. Devlet Denetleme Kurulu'na elimizdeki bilgi, belge ve dokümanlarla 7 saat açıklama yaptık. Dava dosyası Sivas olayıyla birleştirildi. Ancak hazırlanan raporda Başbağlar’a tek satır yer verilmedi. Maalesef Başbağlar olayı görünmez oldu. Başbağlar'ı bir yere kurban ettiler. Biz ne intikam peşindeyiz, ne de başka bir şey. Tek bir amacımız var, adalet tecelli etsin. Bu katliamın failleri bulunsun, Başbağlar şehitlerinin kanı yerde kalmasın.”

Olayın şahitlerinde hep hüzün nhakim.
Olayın şahitlerinde hep hüzün nhakim.

Unutmayacağız

Katliama 12 yaşındayken şahit olan Mehmet Kaya, saldırıda dedesi, dayısı ve eniştesini kaybetti. Katliamın maksadının “Kürt-Türk, Alevi-Sünni ayrımı gerçekleştirerek vatanı bölmek” olduğunu söyleyen Kaya, “Ancak bu oyuna gelmedik. Başbağlar'ı unutmadık, unutturmayacağız” diye konuştu. Katliamdan sonra tekrar köye dönen Şerif Gül ise acılarını bağırlarına bastıklarını anlattı: “Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. Hepimiz kardeşiz, ayrım yapmadık, yapmayacağız. Alevi, Türk, Kürt, Sünni ayrımı yapmadan bir olalım. Hiçbir güç vatanımızı bölemeyecek, bayrağımızı indiremeyecek, ezanımızı susturamayacak.”

28 yıldır dinmeyen acı: 33 vatandaşın hayatını kaybettiği Başbağlar Katliamı'nın yaraları hala taze
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Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra evleri yağmalayıp para, altın ve değerli eşyaları alarak tüm evleri ateşe verdi. Yapılan zulme karşı çıkan 5 kişiyi de evlerde ateşe vererek öldüren teröristler, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği de köy meydanında topladı.
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Bir süre örgüt propagandası yapan teröristler daha sonra bu kişileri de kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede, yüzlerce boş kovan bulundu.
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Katliamın acısının ilk günkü gibi taze olduğu köyde yaşayanlar, 28 yıl önce yaşadıklarını ve acılarını hafızalarından silemiyor. Köyde, şehit edilenler her yıl olayın yaşandığı tarihte törenle anılıyor. Özellikle yaz aylarında köylerine gelen vatandaşlar, şehitlikte dua ediyor.
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Katliamdan yaralı kurtulan Başbağlar köyünün muhtarı Ali Akarpınar, köyün bir gecede küle döndüğünü söyledi. Akşam namazı sırasında yaklaşık 80 ila 100 kişilik terörist grubunun köye geldiğini ifade eden Akarpınar, şöyle konuştu:
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\"Başbağlar köyü her zamanki gibi kendi halinde işinde gücündeydi. Terör grubu bizleri camiden alıp toplantı yapacaklarını söylediler. Bizi şu anda bulunduğumuz o mera alanına getirdiler. Diğer bir grup da tabii bizim haberimiz yok, evleri yakıp talan ediyorlar. Bayanları toplayıp ziynet eşyalarına varıncaya kadar almışlar. Takriben yarım saat süreyle örgüt propagandalarını yapmışlardı. Daha sonra üzerimize kurşun yağdırdılar. Bu gördüğünüz alanda 27 köylüm, yüzlerce mermiyle can verdi. 33 kişiden birini, köyün ortasında vurdular, 5 kişi de evlerinde diri diri yakılarak can verdi.\"
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Akarpınar, katliamdan yaralı kurtulduğunu belirterek, hastanedeki tedavisi sonrası 2 ay sonra köyüne geri döndüğünü aktardı. Taburcu olup köye geldiğini anlatan Akarpınar, \"İki ay tedavi gördüğüm hastaneden çıktıktan sonra 5 Eylül 1993'te köye geldim ve hala yangın sönmemişti. Köy dozerlerle dümdüz edilmişti. Evimizin içinde kalan eşyamızı da hiçbir şey de alamadık.\" ifadelerini kullandı.
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Katliamda babasını, ağabeyini ve birçok yakınını kaybeden köylülerden Ali Akpınar ise gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, acının halen içlerinde taze olduğunu dile getirdi. Olaya karışanların cezasını çekmesini istediklerini belirten Akpınar, \"28 sene önce şehitlerimiz ahirete gittiler, bizler yaşıyoruz ama hep acı içinde yaşıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Hep acı çekiyoruz, her sene... Hiç unutmuyoruz.\" dedi.
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Köylülerden Şerif Gül de Başbağlar Katliamı'nın planlı yapıldığını anlatarak, kendilerine bu acıyı yaşatanların bulunup cezalandırılmasını istedi.
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28 yıldır dinmeyen acı: 33 vatandaşın hayatını kaybettiği Başbağlar Katliamı'nın yaraları hala taze
Erzincanlı 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından olan Başbağlar Katliamı'nın acısı dinmiyor. Saldırıdan yaralı kurtulan Başbağlar köyünün muhtarı Ali Akarpınar, "Bayanları toplayıp ziynet eşyalarına varıncaya kadar almışlar. Takriben yarım saat süreyle örgüt propagandalarını yapmışlardı. Daha sonra üzerimize kurşun yağdırdılar. Bu alanda 27 köylüm, yüzlerce mermiyle can verdi. 33 kişiden birini, köyün ortasında vurdular, 5 kişi de evlerinde diri diri yakılarak can verdi" dedi.

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