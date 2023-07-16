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Başkan Şahin'den şampiyonlara altın

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı’nda tüm soruları doğru yanıtlayan Gaziantepli öğrencilere tam altın hediye ediyor. Öğrencileri zaman zaman evlerinde ziyaret eden Başkan Şahin, öğrencilerin 500 tam puan alarak şehri gururlandırdığını söyledi.

04:00 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Başkan Şahin, yoğun sınav temposunda ailelerin de en az öğrenciler kadar zorlu bir sürece dahil olduğunu ifade ederek, ebeveynlere destek olmak gerektiğini belirtti.

Başkan Şahin, yoğun sınav temposunda ailelerin de en az öğrenciler kadar zorlu bir sürece dahil olduğunu ifade ederek, ebeveynlere destek olmak gerektiğini belirtti.

Gaziantep’te öğrencilerin birçok ihtiyacını gideren Büyükşehir Belediyesi, 4 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tam puan alarak şehrin göğsünü kabartan 14 öğrenciye tam altın hediye etme kararı aldı. Sınav sonuçlarının 23 Haziran’da ilan edilmesinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 milyonu aşkın öğrencinin ter döktüğü LGS’de, birinci olup, liderlik kürsüsünü rakipleriyle paylaşan 14 Gazi şehirli öğrenciyi evlerinde ziyaret ediyor.


ŞAMPİYONLARA EVLERİNDE ZİYARET

Bu kapsamda Başkan Şahin, Karataş Mahallesi’nde Kürüz ailesini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Şahin, Eylül Kürüz’ün LGS’de 500 tam puan alarak şehri gururlandırdığını dile getirdi. Başkan Şahin, Eylül Kürüz’ün sınav sürecindeki çalışma temposundan, kariyer planına kadar birçok konuda sohbet edip bilgi aldı.


EN ÖNEMLİ DESTEK AİLEDEN

Başkan Şahin’in bir sonraki adresi, yine Karataş Mahallesi’nde ikamet eden LGS birincisi Kayra Yıldırım oldu. Şahin, Yıldırım ailesiyle yaptığı sohbette, öğrencilerin bu başarısındaki en önemli desteğin aileden geldiğini söyledi.

Bir diğer LGS birincisi Selahattin Bayrak’ı ise 23 Nisan Mahallesi’ndeki evinde ziyaret eden Başkan Şahin, yoğun sınav temposunda ailelerin de en az öğrenciler kadar zorlu bir sürece dahil olduğunu ifade ederek, ebeveynlere destek olmak gerektiğini belirtti.


#Liselere Geçiş Sınavı
#Fatma Şahin
#Karataş Mahallesi
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