Baykar bin konut yapacak: Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışladıklarını açıkladı. Bayraktar, Kahramanmaraş'tan paylaştığı görüntülü mesajında da "Çok büyük iki depremle, çok büyük bir felaketle sarsındık. Felaketin yaralarını sarmak için tüm milletimiz devletle sırt sırta seferber oldu; büyük bir gayret gösterdi, göstermeye de devam ediyor." diye konuştu. Bayraktar, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Milletimiz için #KonutSeferberliği başlatıyoruz. BAYKAR olarak afetzede kardeşlerimizin kalıcı barınma ihtiyacının çözümüne destek olabilmek için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışlıyoruz. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.