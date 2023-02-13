Adana ve Osmaniye'de yaylalara göç başladı

Adana'da binlerce ev hasar gördü ve depremin sarsıcı etkisiyle sebebiyle binlerce kişi de apartman dairelerindeki evlerine giremedi. Toplanma alanlarında, AFAD'ın şehrin belirli merkezlerine kurduğu çadırlarda kalanlar kadar şehir dışındaki köye ve yaylara gidenler oldu. Yaz tatillerini geçirdiklerini evlere bu kez deprem korkusuyla gitmek zorunda kaldılar. Adana'dan Osmaniye'deki Eşkiler köyüne giden Kılıboz ailesi beş gündür evlerine dönemiyor.

ŞOKU HALA ATLATAMADIK

Rukiye Kılıboz, "Adana'da 4. katta oturuyoruz. Eşim, kızlarım, damadım, gelinim ve torunlarımla köye geldik. Burada yaşayan akrabaların evindeyiz. Maraş Elbistan'dan eşimin yeğenleri de geldi. Yaklaşık 10 kişi kalıyoruz. Apartmanda hasar olmadığını söylüyorlar ama çok büyük korku atlattık" dedi. Ferhat Yılmaz, Adana'daki evinden, kayınpederinin Adana Karaisalı ilçesine bağlı Emelcik köyüne gelmiş. Yılmaz, "Eşim, iki oğlum, gelinlerim, iki torunumla buraya geldik. Kendimizi güvende hissedene kadar köyden ayrılmayı düşünmüyoruz. Depremin etkilerini üzerimizden hala atamadık" ifadelerini kullandı

YAYLADAKİ TÜM EVLER DOLU

Yazın sıcaktan kaçmak için yayla evine gittiklerini, şimdi ise depremden kaçtıklarını vurgulayan Ali Çatal, şöyle devam etti: “Depremden hemen sonra toplanıp yayladaki evimize geldik. Osmaniye'ye bağlı Yoğunoluk Yaylası’ndayız. Oğullarım, beş torunum buradayız. Yayladaki bütün evler dolu, yayla komşularımız da geldi” dedi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde apartman dairesinin 8.katında oturduğunu dile getiren Songül Saka ise “Annemin köydeki evine geldik. Kadirli'nin Memetli köyündeyiz. Adana ve Osmaniye'den akrabalar da bize katıldı. Her gün kişi sayısı değişiyor. İşe gitmek zorunda olanlar, buradan Adana'ya gidip akşam dönüyorlar. Adana'da müstakil evimiz var, oraya tamir ettiriyoruz ve en yakın zamanda taşınacağız” şeklinde konuştu.

Osmaniye’de enkaz kaldırılıyor

Osmaniye’de arama kurtarma çalışması tamamlanan enkazların kaldırılmasına başlandı. Alanlarda ekipler tarafından iş makineleriyle toplanan enkaz yığınları, hafriyat kamyonlarına yüklenerek götürülüyor. Söz konusu alanlarda temizlik de yapılıyor. Binaların yıkılması sırasında çevrede park edilmiş araçların ise ezilmiş ya da paramparça hale gelmiş olduğu görüldü.



