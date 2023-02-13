Urfa ve Antep normale dönüyor

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Şanlıurfa.
6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerden Şanlıurfa ve Gaziantep’te hayat normalleşme yolunda. Ülke tarihinin en yıkıcı afeti sonrasında depremin etkilediği şehirler toparlanmaya başladı.
Hava koşullarının iyi gitmesi halkın normale dönüşündeki en önemli etkenler olarak öne çıkıyor. Kent merkezine de yansıyan olumlu havayla dükkan ve restoranların tamamı yeniden açılmasa da önemli bir kısmı hizmet vermeye başladı. Yakıt sıkıntısı da artık yok. Halk deprem tehlikesine karşı evinde kalmak yerine Şanlıurfa Müzesi önündeki yardım çadırlarında kalmayı tercih ediyor. Şehrin simgelerinden Balıklı Göl’de deprem etkilenen yapılar arasında. Deprem nedeniyle Balıklı Göl’deki suya çamur karışmaşı nedeniyle bulanık. Caminin minaresinin bir kısmı çökmüş. Ancak ziyaretçiler gölü görmek için şehre gelmeye devam ediyor.
Gaziantep’te ise temkinli normalleşme göze çarpıyor. Şehirde tramvay ve otobüs gibi ulaşım araçları hizmet veriyor. Bazı marketler ve restoranlar da halkın hizmetine açılmış durumda. Şehrin depremden en çok etkilenen bölgesi olan İbrahimli’de enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.