Deprem ‘S’ çizerek yıktı: Küçük kıyameti yaşadık

Şehrin kalbi Trabzon Caddesi neredeyse tamamen yerle bir. Caddede tek ayakta kalan yer ünlü Yaşar Pastanesi ve itfaiye binası. Deprem ‘S’ çizerek evleri birbirine katmış. Vatandaşlar depremi “Küçük kıyamet yaşadık” diye özetliyor. Vatandaşlar, “Şehrimizin o sıcak yüzü gitti, depremin soğuk yüzü geldi” diyorlar.

ŞEHİR YOK OLMUŞ GİBİ

Daha önce birçok kez gittiğim Kahramanmaraş’ı bu sefer yerle bir buldum. İlk deprem çok büyük hasar vermiş. İkinci deprem ise yıkımı daha da artırmış. Kafamızı sağa çevirdiğimizde enkaz, sola çevirdiğimiz de enkaz görüyoruz. Dağ yamaçlarına yakın olan bölgeler ise sağlam. Fetih Bulvarı, Şeyh Adil Caddesi, Kuddusi Baba Bulvarı, Malik Ejder Caddesi, Sandalzade Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı ve buralara bağlı yapılan bütün sokaklardaki binalar ya çökmüş ya da yan yatmış.

ÖN RAPOR KORKUNÇ

Facianın ön raporu da korkunç. Kahramanmaraş’ta depremden yıkılan 750’nin üzerinde bina bulunurken, daire sayısı ise 6 bin 900. Yetkililerden aldığım bilgilere göre, ayakta kalan ancak acil yıkılması gereken bina sayısı ise 500. Bunun da daire karşılığı 3 bini geçiyor. Şehirde ağır hasarlı 1600’ün üzerinde bina olurken, orta hasarlıların sayısı ise 188. Kahramanmaraş genelinde ise az hasarlı bina sayısı 3933, hasarsız bina sayısı ise 5 bin 722. Kahramanmaraş genelinde toplam 12 bin 699 bina bulunurken, daire sayısı ise 69 bin 142. Toplam acil, ağır yıkık ticarethane sayısı ise 4 bin 507 olduğu belirtildi.

Çamlıca’ya ilham olan cami ayakta

Deprem ana bulvarları o kadar yıkmış ki daha önce yüksek binaların gerisinde kalan Abdülhamit Han Camisi, net bir şekilde görülüyor. Bu cami Çamlıca Camii’ne ilham olmuştu. Bu da depremin ne kadar büyük bir yıkıma sebep olduğunu gösteriyor.















