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Bayram öncesi dilenci denetimi: Üzerinden çıkan para şoke etti

Bayram öncesi dilenci denetimi: Üzerinden çıkan para şoke etti

19:553/06/2025, Salı
AA
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Dilenci, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.
Dilenci, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde bir dilencinin üzerinde 20 bin 575 lira bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 20 bin 575 lira bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yürüttü.

Çoban Mustafa Paşa Camisi çevresinde dilenirken yakalanan bir dilenci, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

Dilencinin üzerinden çıkan 20 bin 575 liraya el konuldu.



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