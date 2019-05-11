Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık Bedirhan Mustafa ile 25 yaşındaki annesi Nurcan Karakaya şehit olmuştu.

Yüksekova'daki saldırıda anne ve bebeğini şehit eden terörist Metin Daşdemir yakalandı.

Şehit düşen Bedirhan Mustafa bebeğin ilk doğum günü mezarı başında kutlanmıştı.

Astsubay eşinin doğum gününü kutlamaya gitmişler

Olayın ardından ortaya çıkan bir detay ise yürek burktu. Nurcan Karakaya’nın bebeği Bedirhan ile birlikte üs bölgeye astsubay eşine doğum günü sürprizi yapmak için gittiği öğrenildi.

Eşinin yanı sıra bölgede çalışan diğer asker ve korucuları da unutmayan Karakaya’nın giderken yanında herkese yemek ve tatlı götürdüğü belirtildi.

Eşinin doğum gününü kutladıktan sonra evine dönmek üzere otomobiliyle üs bölgeden ayrılan Karakaya'nın aracının nokta hedefle patlatılması ise yetkililer tarafından araştırılıyor.

GÜNDEM Eşimle bebeğimin öcünü alacağım