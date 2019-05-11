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HAKKÂRİ

Son dakika: Anne ve bebeği şehit eden terörist yakalandı - Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Yüksekova'daki saldırıda anne ve bebeğini şehit eden terörist yakalandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık Bedirhan Mustafa ile annesi Nurcan Karakaya şehit olmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bedirhan ve annesi saldırıda şehit düşmüştü.
Bedirhan ve annesi saldırıda şehit düşmüştü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık Bedirhan Mustafa ile 25 yaşındaki annesi Nurcan Karakaya şehit olmuştu.

Yüksekova'daki saldırıda anne ve bebeğini şehit eden terörist Metin Daşdemir yakalandı.

Şehit düşen Bedirhan Mustafa bebeğin ilk doğum günü mezarı başında kutlanmıştı.

Astsubay eşinin doğum gününü kutlamaya gitmişler

Olayın ardından ortaya çıkan bir detay ise yürek burktu. Nurcan Karakaya’nın bebeği Bedirhan ile birlikte üs bölgeye astsubay eşine doğum günü sürprizi yapmak için gittiği öğrenildi.

Eşinin yanı sıra bölgede çalışan diğer asker ve korucuları da unutmayan Karakaya’nın giderken yanında herkese yemek ve tatlı götürdüğü belirtildi.

Eşinin doğum gününü kutladıktan sonra evine dönmek üzere otomobiliyle üs bölgeden ayrılan Karakaya'nın aracının nokta hedefle patlatılması ise yetkililer tarafından araştırılıyor.

Eşimle bebeğimin öcünü alacağım
GÜNDEM
Eşimle bebeğimin öcünü alacağım

Şehit Bedirhan bebeğin görüntüleri izleyenlerin yüreklerini dağladı
OYNAT 00:14
Şehit Bedirhan bebeğin görüntüleri izleyenlerin yüreklerini dağladı
Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya, Hakkari'de asker eşine ziyarete gitmiş, dönerken bebek katili PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olmuşlardı. Bedirhan bebeğin kendisi gibi şehit olan annesiyle çekilmiş görüntüleri izleyenlerin yüreklerini dağladı.
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