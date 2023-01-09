Gündem Belediye Pasajı esnafı refaha kavuştu
GAZİANTEP

Belediye Pasajı esnafı refaha kavuştu

Yarım asırlık Belediye Pasajı’nda esnafla bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pasajda altyapıdan aydınlatmaya kadar sil baştan yenilenerek refah bir ortamın sağlandığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Belediye Pasajı esnafı refaha kavuştu
Gaziantep Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yenileme çalışmaları tamamlanan Belediye Pasajı’nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Yarım asrı aşkındır hizmet veren Belediye Pasajı’nın, gelen şikayetler üzerine sorunların çözümü için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Alt ve üstyapı çalışmaların tamamlandığı, aydınlatmaların yenilendiği, ıslak zemin çalışmasının yapılarak refah bir ortamın sağlandığı Belediye Pasajı’nda esnafı ziyaret eden Başkan Şahin, esnafla bir süre sohbet ederek, çalışmalar hakkındaki görüşlerini aldı.

BÜYÜK SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ

Yürütülen çalışma hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, Belediye Pasajı’nın yeni halinin vatandaşlara ve esnafa hayırlı olmasını dileyerek, “Pasaj bizim medeniyetimize, tarihimize uygun bir alışveriş merkezi. Çocukluğumda geldiğim pasajdı. Tadilat ve tamirata ihtiyaç vardı. Çok büyük şikayetler ve sorunlar mevcuttu. Yapılan çalışmalar sonrasında yepyeni oldu” dedi.

YÖNETİCİ VE ESNAF MEMNUN

Buradaki oda başkanı, birlik başkanı ve esnafın çalışmadan memnun olduğunun görüldüğüne değinen Başkan Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekiplerimiz çalışmaları tamamladı. Burası mutluysa biz de mutluyuz. Yaptığımız çalışma vatandaşa dokunuyorsa, yaşam kalitesini arttırıyorsa, vatandaş evine daha kolay ekmek götürüyorsa bu bizim ne kadar doğru iş yaptığımızı gösterir.”

ŞAHİNBEY CADDESİ’NE YENİ GÖRÜNÜM

  • Başkan Şahin, Belediye Pasajı sonrası yine belediye tarafından yürütülen Şahinbey ilçesinde bulunan ve iş yerlerinin ağırlıkta olduğu Hürriyet Caddesi’nde dış cephe yenileme çalışmalarını inceledi. Şahin, 400 metre uzunluğundaki caddede 77 işletmede yapılan cephe yenileme çalışmaları ve 35 binanın dış cephesindeki yapılan işlemler hakkında bilgi aldı.

Şehitkamil’de macera yaz kış dinlemiyor
GÜNDEM
Şehitkamil’de macera yaz kış dinlemiyor

Gelecek nesillere daha temiz Türkiye hedefi
GÜNDEM
Gelecek nesillere daha temiz Türkiye hedefi
Kampüsteki gece kulübü kapatıldı

Kampüsteki 'gece kulübü' kapatıldı

​Eski yönetim görmezden geliyordu.
Şehitlerin izinde

Şehitlerin izinde

​Sarıkamış şehitleri harekatın 108. yılında anıldı.
Göçmen şovu elinde patladı

Göçmen şovu elinde patladı

Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı.
Gençlerle aramıza kimseyi sokmayız

Gençlerle aramıza kimseyi sokmayız

Gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz.
'Yeni Evim' Türkiye'yi %0,7 büyütecek

'Yeni Evim' Türkiye'yi %0,7 büyütecek

​100 bin konut 250 alt sektöre hareketlilik getirecek.
Adaylığımı buradan ilan etmiştim

Adaylığımı buradan ilan etmiştim

​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri dikkat çekti.

EYT'li maaşları martta hesapta

EYT'li maaşları martta hesapta

Meclis'te bu hafta memur ve emekli zamları görüşülecek.

28 Şubat'ın cesur kalemi

28 Şubat'ın cesur kalemi

Yaşar Kaplan'a veda.

Rusya'dan şok iddia

Rusya'dan şok iddia

600 Ukrayna askerini öldürdük.
Şampiyonluk mesajı verdi

Şampiyonluk mesajı verdi

Okan Buruk derbide alınan galibiyetin ardından iddialı konuştu.
Tepki gösterildi

Tepki gösterildi

​Derbi mağlubiyeti sonrası taraftarlar Başkan Koç'a karşı söylemlerde bulundu.

​'Yoğun bir çalışmayla sandıklardan netice alacağız.'
Aslan liderliği perçinledi

Aslan liderliği perçinledi

G.Saray, ezeli rakibini 3-0 yendi ve Kadıköy'den lider döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.