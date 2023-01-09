Belediye Pasajı esnafı refaha kavuştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yenileme çalışmaları tamamlanan Belediye Pasajı’nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Yarım asrı aşkındır hizmet veren Belediye Pasajı’nın, gelen şikayetler üzerine sorunların çözümü için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Alt ve üstyapı çalışmaların tamamlandığı, aydınlatmaların yenilendiği, ıslak zemin çalışmasının yapılarak refah bir ortamın sağlandığı Belediye Pasajı’nda esnafı ziyaret eden Başkan Şahin, esnafla bir süre sohbet ederek, çalışmalar hakkındaki görüşlerini aldı.

BÜYÜK SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ

Yürütülen çalışma hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, Belediye Pasajı’nın yeni halinin vatandaşlara ve esnafa hayırlı olmasını dileyerek, “Pasaj bizim medeniyetimize, tarihimize uygun bir alışveriş merkezi. Çocukluğumda geldiğim pasajdı. Tadilat ve tamirata ihtiyaç vardı. Çok büyük şikayetler ve sorunlar mevcuttu. Yapılan çalışmalar sonrasında yepyeni oldu” dedi.

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YÖNETİCİ VE ESNAF MEMNUN

Buradaki oda başkanı, birlik başkanı ve esnafın çalışmadan memnun olduğunun görüldüğüne değinen Başkan Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekiplerimiz çalışmaları tamamladı. Burası mutluysa biz de mutluyuz. Yaptığımız çalışma vatandaşa dokunuyorsa, yaşam kalitesini arttırıyorsa, vatandaş evine daha kolay ekmek götürüyorsa bu bizim ne kadar doğru iş yaptığımızı gösterir.”

ŞAHİNBEY CADDESİ’NE YENİ GÖRÜNÜM

Başkan Şahin, Belediye Pasajı sonrası yine belediye tarafından yürütülen Şahinbey ilçesinde bulunan ve iş yerlerinin ağırlıkta olduğu Hürriyet Caddesi’nde dış cephe yenileme çalışmalarını inceledi. Şahin, 400 metre uzunluğundaki caddede 77 işletmede yapılan cephe yenileme çalışmaları ve 35 binanın dış cephesindeki yapılan işlemler hakkında bilgi aldı.

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