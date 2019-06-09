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Beşitaş'ta makas atarak 4 kişiyi öldüren kişi şehir dışına kaçmış

Makas atarken 4 kişiyi öldürmüştü: Kıskıvrak yakalandı

TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli’nde otomobil ile “makas” atarak önünde seyreden hafif ticari araca çarpan ve 3’ü çocuk 4 kişinin ölümüne sebep olan suç makinesi sürücünün şehir dışına kaçtığı öğrenildi. Sürücünün kullandığı otomobili bir arkadaşının kiraladığı ve 1 buçuk aydır kendisinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı operasyonda olayla ilgili aranan şahıslardan biri ve babasının yakalandığı öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
İki şüphelinin MOBESE'ye yansıyan görüntüleri.
İki şüphelinin MOBESE'ye yansıyan görüntüleri.

TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli Edirne istikametinde dün saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, içerisinde Abdülsamet T.’nin de olduğu 34 RJ 5171 plakalı otomobille seyir halinde olan Yusuf A. araçların arasında “makas” atmaya başladı.

Sürücü tünele girdiği esnada önünde seyreden ve Bursa’da aile ziyaretinden dönen 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araca çarptı.

Çarpma sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari aracın içerisindeki Seyhan Özçelik ve çocukları Hiranur (9) ve Musap (9) ile Yusuf Eray (8) hayatını kaybetti. 2’si ağır olmak üzere 10 kişi de vücudunun çeşitli yerlerden yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yaralanan bir çocuk.

İfadesi alınan şahıslar serbest bırakıldı

Olayın ardından kazaya sebep olan aracı arkasından takip eden içerisinde iki erkek şahsın olduğu 34 JF 3804 plakalı araç, zanlıları aracına alarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların önce kazadan hemen sonra Bahçeşehir Ispartakule’de bir eve gittiklerini belirledi.

  • Eve baskın yapan polis, Fatih İ.’yi gözaltına alırken, onunla birlikte suç unsuru ve kazaya sebep olan sürücünün giydiği kanlı bir gömlek ele geçirdi. Çalışmalarına devam eden polis, kazaya sebep olan aracı kiralayan Muhammet A.’yı da gözaltına alarak ifadesini aldı. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kazanın ardından araç hurdaya döndü.

Şehir dışına kaçtıkları tespit edildi

Öte yandan kazaya sebep olan aracın sürücü Yusuf A. ile yanındaki Abdülsamet T.’nin olayın sabahında farklı bir otomobil ile şehir dışına kaçtıkları tespit edildi. Şahsın gittiği şehri tespit eden polis, Yusuf A. ile irtibata geçti.

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Şahsın polis ekiplerine avukatı ile birlikte teslim olacağını söylediği bilgisine ulaşıldı. Firari şahsın, ekipleri oyalamak için bu şekilde bilgi verdiği ve zaman kazanarak şehir değiştirdiği iddia edildi.

Kıskıvrak yakalandılar

Aranan şüphelilerden Abdussamet T., dün akşam Afyonkarahisar- Burdur karayolunun Gökçebağ köyü yakınlarında yakalandı. Kaçmaya çalışan Abdussamet T. ile yanında bulunan kimliği belirsiz 2 kişinin bulunduğu araç polis tarafından durduruldu. 3 şüpheli gözaltına alındı. Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Abdussamet T. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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