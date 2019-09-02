Beykoz Belediyesi: Babil Kulesi merdivenlerinin bile maliyeti bu olamaz

Beykoz Belediyesi, binasının merdiven tadilatı için6 Milyon 940 bin 519 TL ödedikleri iddia edilen haberleri yalanladı. Belediyenin resmi sitesinden yapılan açıklamada, haberi yapan yayın kuruluşu için gereken tüm hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

Beykoz Belediyesi resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

TEKZİP VE DÜZELTME 2.09.2019 tarihinde yayınlanan “Beykoz’da bina fiyatına merdiven yapmışlar” başlıklı haberde belediyemizi hedef alan, toplumda infial yaratmaya yönelik gerçek dışı ithamlar bulunmaktadır. Söz konusu haberde, hiçbir somut dayanak olmaksızın 6 milyon 940 bin 519 TL ödenerek merdiven tadilatı yapıldığı iddia edilmiştir.

2018 yılında 18.575 m²’lik alanda geçmişte farklı zamanlarda yapılmış kamu hizmet binalarının bakım, onarım, tadilat ve güçlendirme çalışmaları ihale edilmiştir. İhale, 111 kalemi inşaat işi olmak üzere tam 333 kalem işten ibarettir ve 2018 yılında başlayan işler 2019 yılında tamamlanmıştır.

5 milyon 882 bin 802,84 TL’ye ihale edilen 333 kalem işin arasında asansör yenileme, konferans salonu yapımı, engellilere yönelik bina iyileştirmeleri, derslikler, öğretmenler odası, uzay odası, kafeterya, kamu hizmet binalarının istinat duvarlarının prekast kaplaması gibi çeşitli işler bulunmaktadır.

Bu işlerin arasında yer alan merdiven tadilatı ve süs havuzu yapımı ise haberde iddia edilenin aksine 123 bin 838,94 TL’ye yapılmıştır. Bu iki işin hak ediş detayları ekteki tabloda yer almaktadır.

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İftira niteliği taşıyan bu haber ile belediyemiz hedef alınmış ve toplumdaki itibarı sarsılmak istenmiştir.

Sümerliler tarafından inşa edilen Babil Kulesi’nin gökyüzüne uzanan merdivenlerinin dahi böyle bir maliyetinin olmayacağı herkesin malumuyken, neredeyse 7 milyona merdiven yapılacağına inanmak en hafif tabiriyle art niyetli bir çarpıtmadır.

Bu haberi yayınlayan yayın kuruluşlarının, aynı yerde belirgin şekilde bu haberi tekzip etmelerini bekliyor, haberi yapan yayın kuruluşu içinse gereken tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

>İlgili ek dosya https://www.beykoz.bel.tr/uplo...

Saygılarımızla

Beykoz Belediyesi