Bilmez: PKK bölgeye acı ve dramdan başka bir şey vermedi​ Bilmez: PKK bölgeye acı ve dramdan başka bir şey vermedi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Terör örgütü bu bölgeye dram ve acıdan başka hiçbir şey vermedi. Bundan dolayı yatırımcılar, iş adamları bu bölgeye gelmiyor. Burada iş alanları açılırsa, ekonomi düzelirse işsizlik azalır" dedi.

Haber Merkezi 18 Şubat 2019, 20:12 Son Güncelleme: 18 Şubat 2019, 20:15 AA