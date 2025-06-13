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Bingöl’de korkutan deprem: AFAD duyurdu

Bingöl’de korkutan deprem: AFAD duyurdu

16:4813/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
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Bingöl’de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Bingöl’de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD, Bingöl’de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre, Bingöl’de 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 16:20’de, yerin 7,09 kilometre derinliğinde oluştu.


AFAD duyurdu: Bingöl’de korkutan deprem


Büyüklük: 3.5 (Mw)

Yer: Kiğı (Bingöl)

Tarih: 2025-06-13

Saat: 16:20:50 TSİ

Enlem: 39.22944 N

Boylam: 40.25222 E

Derinlik: 7.09 km



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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