Bingöl’de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD, Bingöl’de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre, Bingöl’de 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 16:20’de, yerin 7,09 kilometre derinliğinde oluştu.
AFAD duyurdu: Bingöl’de korkutan deprem
AFAD duyurdu: Bingöl’de korkutan deprem
Büyüklük: 3.5 (Mw)
Yer: Kiğı (Bingöl)
Tarih: 2025-06-13
Saat: 16:20:50 TSİ
Enlem: 39.22944 N
Boylam: 40.25222 E
Derinlik: 7.09 km
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