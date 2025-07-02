Biri sönüyor diğeri başlıyor

Yurdun dörtbir yanında ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Son bir haftadır Türkiye’nin birçok ilinde ardı ardına orman yangınları meydana geliyor. Alevlerle mücadele eden ekipler, sıcak hava ve şiddetli rüzgâr nedeniyle güçlük yaşıyor. Bir yerde kontrol altına alınan yangın sevinci yaşanırken, başka bir bölgeden dumanlar yükseliyor.





ÇOĞU KONTROL ALTINDA

Türkiye genelinde cuma gününden bu yana 342 ciddi yangın çıktı, bunlardan 6 tanesi günboyu sürdü. Manisa’da Akhisar, Kula, Ahmetli; İzmir’de Seferihisar ve Menderes; Hatay’da ise Antakya’da ekiplerin yoğun mücadele gösterdi. Akşam saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Buca yangınının kontrol altına alındığını, İzmir Menderes ve Seferihisar, Manisa Akhisar, Kula ve Saruhanlı'daki yangınların da kısmen kontrol altına alındığını ve soğutmanın devam ettiğini duyurdu. Yumaklı; Hatay Antakya, Manisa Ahmetli ve Bilecik Vezirhan için de sorun beklenmediğini söyledi.





HATAY’DA 240 EV BOŞALTILDI

Hatay Antakya Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve rüzgârın etkisiyle Oğlakören, alazi ile Üçgedik Mahallelerine de sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürdü. Yangın söndürme çalışmalarına evlerinin çatısına çıkan bazı mahalle sakinleri de hortumlarla sulama yaparak destek verdi. Bazı mahalle sakinleri ise yangının evlerine ulaştığını belirterek, gözyaşlarını tutamadı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “İki gündür 240 civarında hane boşalttık, 2 bin 500 vatandaşı öğrenci yurtlarına yerleştirdik. Şu ana kadar hastanelerimizde dumandan etkilenen 55 vatandaşımızın müracaatı söz konusu” dedi. Masatlı, 500 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğini bildirdi.





MANİSA’DA YOĞUN MÜDAHALE

Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerindeki orman yangınlarına, 30 hava aracıyla yoğun bir şekilde müdahale edildi. Akhisar'da 28 Haziran’da başlayan orman yangınının 4. gününde, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam etti. Akhisar, Ahmetli ve Kula’da toplam 25 yer tahliye edildi.





İZMİR’DE MÜCADELEYE DEVAM

İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki yangınlarla mücadele de devam ediyor. İzmir’de 29 Haziran’da başlayan Seferihisar’ın Doğanbey Mahallesi ve Menderes’in Kuyucak Mahallesi’ndeki orman yangınları, şiddetli rüzgâr nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki birçok yerleşim yeri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangınların kontrol altına alınması için 3 gündür havadan 4 uçak, 10 helikopter, kara ekipleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerle müdahale edildi. Yangınlar akşam saatlerinde ancak kısmen kontrol altına alınabildi.





ATEŞ YAKMAYIN!

Bakan İbrahim Yumaklı, vatandaşlardan açık alanlarda ateş yakmamalarını, ateş olabilecek herhangi bir şeye müsaade etmemelerini, böyle durumlarda en kısa iletişim yollarıyla kendilerini haberdar etmelerini istedi. Vurdumduymazlığı, duyarsızlığı bir türlü aşamadıklarını vurgulayan Yumaklı, “Türkiye'nin hangi noktasında, kimin 2 dakikalık bir hassasiyetini bir kenara bırakıp yapacağı bir işten günlerce uğraşmaya kadar gelen bir süreci anlatamıyoruz, anlatamadık” diye konuştu.





Yastıktaki kene için ormanı yaktı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangının nedeni ortaya çıktı. Tarım arazisinde başlayan ve ormana sıçrayan yangının, üzerinde kene bulunan bir yastığı yakıp bahçeye atan Özcan Taşhan nedeniyle çıktığı belirlendi. Tarım arazisinin bitişiğinde yer alan bağ evinde oturan Özcan Taşhan ifadesinde, üzerinde kene gördüğü yastığı yakıp, bahçeye attığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taşhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yangında ilk belirlemelere toplam 120 dönüm tarım arazisi ve orman zarar gördü.





132 yapı ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta'da hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: “İzmir'de şu ana kadar Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110'u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.”





İtfaiyecilerin ölüm kalım savaşı

Hatay Antakya'da devam eden orman yangını, itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesine sahne oldu. Oğlakören mahallesinde gece saatlerinde yangına müdahale eden itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı. O anlar araçtaki itfaiye personelince cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kayıtta, 5 personelin bulunduğu aracın alevlerin arasından geçişi ve "Allahım sen bize yardım et" dedikleri duyuldu.





Tarihi köy kül oldu

Sakarya Taraklı’da 27 Haziran'da ormanlık alanda çıkan daha sonra Bilecik’e sıçrayan ve üç gün süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın önüne ne çıkarsa yaktı. Yangının ardından Köprücek köyüne yardıma gelen bölge halkından Solmaz Ünver (60), “Hayatımda gördüğüm en büyük dramlardan biriydi. Uçan bir kuşun yanarak düştüğünü gördüm” dedi. Köyün tarihinin 1500’lü yıllara dayandığı ve bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyleyen Ünver, tüm köyün kül olduğunu söyledi.





Tahliye etmek için yalvardık

Yurt genelinde birçok bölgeyi etkisine alan orman yangınlarına müdahaleler aralıksız sürerken, etkilenen yerleşim alanlarında tahliye çalışmaları da hızlandı. İHH İzmir Arama Kurtarma Ekip Lider Yardımcısı Mehmet Emre Yetişenoğlu, yangın bölgelerinde karşılaştıkları zorlukları anlatarak, "Gittiğimiz bölge yaşlı nüfusun yoğun olduğu bir yerdi. İnsanlar yılların emeğini, evlerini bırakmak istemedi. Onları ikna etmek için adeta yalvardık, ellerini öptük, kucakladık" dedi. İHH İzmir Arama Kurtarma Ekip Lideri Kadir Sayan da, “Bölgede yaklaşık 3-5 marangoz atölyesi ve bazı iş yerleri bulunuyordu. Yangın tehdidi nedeniyle önce sanayi çalışanları ikna edilerek tahliye edildi” diye konuştu. (SALİHA ENGİN / İSTANBUL)



