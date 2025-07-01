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Mersin'de metruk evde yangın çıktı: Ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Mersin'de metruk evde yangın çıktı: Ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

00:191/07/2025, Salı
AA
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Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Köseçobanlı Mahallesi'nde çıkan yangına hızlı müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.

Mersin'in Gülnar ilçesinde metruk evde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Köseçobanlı Mahallesi Örenköy mevkisinde, kullanılmayan eski bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın yerine ulaşan ekipler, ormanlık alan içerisindeki metruk evden yükselen alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.


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