Çanakkale Valiliği duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

"Haziran 2025'te ise 31 orman yangını meydana gelmiş, 141 hektar alan zarar görmüştür. Yangın sayısında yüzde 6,9'luk artış yaşanmıştır. Haziran 2024'te 91 kırsal alan yangını çıkmıştır. Bu yıl haziranda ise 143 kırsal alan yangını meydana gelmiştir. Kırsal alan yangınlarında yüzde 57,1'lik artış yaşanmıştır. Bu kapsamda, dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana gelen yangınlarla ilgili olarak, Haziran 2025'te 26 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır."