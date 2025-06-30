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Çanakkale Valiliği duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Çanakkale Valiliği duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

20:1630/06/2025, Pazartesi
AA
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Açıklamada, vatandaşların, yangına sebebiyet verebilecek her türlü ateş kullanımından kaçınmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Açıklamada, vatandaşların, yangına sebebiyet verebilecek her türlü ateş kullanımından kaçınmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Çanakkale Valiliği, Haziran 2025’te çıkan orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu belirterek 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, geçen yıla göre kırsal alan yangınlarında yüzde 57,1, orman yangınlarında ise yüzde 6,9 artış yaşandığı vurgulanırken, yangınlar sonucu toplam 141 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Çanakkale Valiliği, haziranda dikkatsizlik ve ihmal sonucu çıkan orman yangınlarıyla ilgili 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, çıkan orman yangınlarının büyük kısmının insan kaynaklı olduğu hatırlatıldı.

Kent genelinde geçen yıl haziranda çıkan 29 orman yangınında 775 hektar alanın zarar gördüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haziran 2025'te ise 31 orman yangını meydana gelmiş, 141 hektar alan zarar görmüştür. Yangın sayısında yüzde 6,9'luk artış yaşanmıştır. Haziran 2024'te 91 kırsal alan yangını çıkmıştır. Bu yıl haziranda ise 143 kırsal alan yangını meydana gelmiştir. Kırsal alan yangınlarında yüzde 57,1'lik artış yaşanmıştır. Bu kapsamda, dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana gelen yangınlarla ilgili olarak, Haziran 2025'te 26 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır."


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