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BİTLİS

Bitlis Hizan’da 3 ev karantinaya alındı

Bitlis’in Hizan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 mahallede 3 ev karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • “İlçeye bağlı Taşlıpınar, Yenikent ve Kültür mahallelerinde birer ev olmak üzere toplam 3 ev geçici süreyle karantinaya alındı. Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçıların ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72. maddesi kapsamında alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak.”

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