Gündem Bitlisin acı günü
BİTLİS

Bitlis’in acı günü

Bitlis Güroymak’ta M.Hafit Efendi Mescidi’ne gelen silahlı saldırgan Norşin Medresesi Başmüderrisi Abdülkerim Çevik’i (50) vurdu. Ağır yaralanan Çevik kaldırıldığı hastanede vefat etti. Gözaltına alınan saldırgan Y.Ş’nin üzerinden 3 ruhsatsız tabanca çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdulkerim Çevik
Abdulkerim Çevik

Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik (50) uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Güroymak’a bağlı Erentepe Mahallesi’ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi’ne giden Y.Ş., burada bölgenin tanınmış kanaat önderi ve öğretmen Nakşibendi Şeyhi Çevik’le görüştü. Y.Ş.’nin silahını çekip ateş açması sonucu ağır yaralanan Çevik, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdulkerim Çevik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevik’in acı haberi alan yakınları hastane önüne akın etti.

3 TABANCAYLA YAKALANDI

  • Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın üzerinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah’a yürüdü. Allah rahmet eylesin” derken; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise hayatını ilme, talebelerine ve kardeşliğe vakfettiğini belirttiği Çevik için “Rabbim kabrini nur, ruhunu şad, makamını ali eylesin” paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, “Peygamberlerin varisleri âlimlerimizden Abdülkerim Çevik Hocamız Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Talebelerine, ilim camiasına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” paylaşımında bulundu.
Ateşkes masası

Ateşkes masası

​12 ülkenin katıldığı zirveden 'somut ve net' sonuç çıkmadı.
CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

CHP'li Kasım Gülek'in Vehbi Koç'a gönderdiği belge ortaya çıktı.
Afrin destanıböyle yazıldı

Afrin destanı
böyle yazıldı

​Zeytin Dalı Harekatı gazileri Yeni Şafak'a konuştu.
İsrail'e<br>Yavuz'la mesaj

İsrail'e
Yavuz'la mesaj

​Türkiye'den Libya'dan sonra Kıbrıs'ın güneyinde kararlılık adımı.
Suriye'de<br>kalmak istiyorlar

Suriye'de
kalmak istiyorlar

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: Halk İdlib'i rejime terk etmek istemiyor.
635 kişi<br>PKK'dan kaçtı

635 kişi
PKK'dan kaçtı

​2016'dan bu yana toplam 1193 terörist teslim oldu.

Ocak'a kalmayın<br>debi yükselecek

Ocak'a kalmayın
debi yükselecek

​Örgüt imamının WhatsApp yazışmaları deşifre oldu.

Libya Konferansı Bildirgesi

Libya Konferansı Bildirgesi

"BM himayesinde Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz."
BM'den Libya açıklaması

BM'den Libya açıklaması

"​İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz"
Liderliğe devam

Liderliğe devam

Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Berlin zirvesi

Berlin zirvesi

Libya krizinin sona ermesi için liderler bir araya geldi.
İmamoğlu<br> baltayı taşa vurdu

İmamoğlu
baltayı taşa vurdu

​"Kanal İstanbul'dan bahsedip durdu" dediği Varank tek kelime etmemiş.
Akyazı'da<br>gol yağmuru

Akyazı'da
gol yağmuru

​Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yendi.
Emre Akbaba<br>golle döndü

Emre Akbaba
golle döndü

​Galatasaray, Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.
Görüşme sona erdi

Görüşme sona erdi

​Erdoğan ile Putin'den Berlin'de kritik mesajlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.