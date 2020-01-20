Bitlis’in acı günü

Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik (50) uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Güroymak’a bağlı Erentepe Mahallesi’ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi’ne giden Y.Ş., burada bölgenin tanınmış kanaat önderi ve öğretmen Nakşibendi Şeyhi Çevik’le görüştü. Y.Ş.’nin silahını çekip ateş açması sonucu ağır yaralanan Çevik, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdulkerim Çevik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevik’in acı haberi alan yakınları hastane önüne akın etti.

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