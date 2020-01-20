Bitlis’in acı günü

Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik (50) uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Güroymak’a bağlı Erentepe Mahallesi’ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi’ne giden Y.Ş., burada bölgenin tanınmış kanaat önderi ve öğretmen Nakşibendi Şeyhi Çevik’le görüştü. Y.Ş.’nin silahını çekip ateş açması sonucu ağır yaralanan Çevik, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdulkerim Çevik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3 TABANCAYLA YAKALANDI
- Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın üzerinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah’a yürüdü. Allah rahmet eylesin” derken; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise hayatını ilme, talebelerine ve kardeşliğe vakfettiğini belirttiği Çevik için “Rabbim kabrini nur, ruhunu şad, makamını ali eylesin” paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, “Peygamberlerin varisleri âlimlerimizden Abdülkerim Çevik Hocamız Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Talebelerine, ilim camiasına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” paylaşımında bulundu.