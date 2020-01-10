Gündem Bitliste 100 kilogram EYP ele geçirildi
BİTLİS

B​itlis'te 100 kilogram EYP ele geçirildi

Bitlis'te 100 kilogram EYP ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütüne yönelik yürütülen "Kıran 8" operasyonunda, araziye tuzaklanmış olarak bulunan 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bitlis’te 100 kilogram EYP ele geçirildi.
Bitlis’te 100 kilogram EYP ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Tatvan kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine bugün itibarıyla terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Kıran-8 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-8" operasyonu başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Operasyonda kapsamında toprağa gömülü vaziyette 4 düdüklü tencerede 100 kilogram ağırlığında fünyeleri takılı amonyum nitrat ve motorinle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcılar, cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin ardından yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
AKINCI 2020nin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

AKINCI 2020'nin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
Kilyosta arama durdu

Kilyos'ta arama durdu

Üç balıkçıyı arama çalışmaları yarın sabah devam edecek.
İdlibde ateşkes

İdlib'de ateşkes

​MSB duyurdu: 12 Ocak'tan itibaren geçerli ateşkes uygulaması başlayacak.
'İran düşürmüş olabilir'

'İran düşürmüş olabilir'

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna uçağıyla ilgili açıklama yaptı.
Hain saldırı

Hain saldırı

​Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi: br>15 kişi hayatını kaybetti.
ABD'den İran açıklaması

ABD'den İran açıklaması

​ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yürürlüğe giren yaptırımların olduğunu söyledi.

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.

ABD: Irak'tan çekilmiyoruz

ABD: Irak'tan çekilmiyoruz

​ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Gündemimizde yok.
Bizzat yerinde inceledi

Bizzat yerinde inceledi

İstanbul'un yeni simgelerinden olacak.
Noktayı koydu

Noktayı koydu

​Ahmet Ağaoğlu, 'Talisca' transferi hakkında konuştu.
Irak'tan ABD'ye 'mekanizma' talebi

Irak'tan ABD'ye 'mekanizma' talebi

ABD askerlerinin çekilmesi için talepte bulundular.
Ay sonu başlıyor

Ay sonu başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, Bakan Kurum tarihi açıkladı.​
Berfin'den<br>Erdoğan'a teşekkür

Berfin'den
Erdoğan'a teşekkür

​Çok mutlu oldum, ellerinden öpüyorum.
Katillerinin<br> cezası belli oldu

Katillerinin
cezası belli oldu

Sedanur Güzel davasında karar açıklandı.
Yerli oto<br>Amerika'da

Yerli oto
Amerika'da

Doğuştan elektrikli ilk SUV model olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.