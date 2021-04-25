Bitlis'te 19 dakika arayla 2 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.20'de merkez üssü Bitlis'in Hizan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 18.79 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Saat 12.39'da merkez üssü Hizan ilçesi olan ikinci bir sarsıntı meydana geldi. Yerin 6.41 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe yol açan depremlerde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.