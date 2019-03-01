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Bitlis'te polisleri taşıyan midibüs devrildi: 13 yaralı - Bitlis son dakika haberleri

Bitlis'te polisleri taşıyan midibüs devrildi: 13 yaralı

Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı midibüs, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada 13 polisimiz yaralandı.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Bitlis'te polisleri taşıyan midibüs, buzlanan yolda devrildi. Kazada 13 polisimiz yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Adilcevaz-Erciş yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginin güvenliğini sağlamak için Bitlis'ten Erzurum'a giden, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı, sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen midibüs, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada midibüsteki 20 polisten 13'ü yaralandı.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı polisleri ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırdı. Burada 10 polis, ayakta tedavi edilirken, 3 polis ise sevk edildiği Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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