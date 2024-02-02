AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, “Ne vadedelim ne isterseniz dediğimde bize 'şehri temizleyin' dediler. Bu vaad olmaz, olamaz. Bunu zaten yapacağız. Bunların hepsinin kısa sürede çözüme kavuştuğunu hepimiz göreceğiz" dedi. Menemen'de açıkladığı ilk somut vaadi olan otobüs binişlerinde '90 dakika uygulaması'nı tekrar getireceklerini kaydeden Dağ, "İlk çözüme kavuşturacağımız iş bu olacak. İzmir'in tamamında vatandaşımızın lehinde ne olacaksa bunların takipçisi olacağız. Önümüzdeki süreçte projelerimizi sizlerle paylaşacağız. Oylarınızın talibiyiz" diye konuştu.