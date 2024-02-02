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Bize Şehri temizleyin dediler

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, “Ne vadedelim ne isterseniz dediğimde bize 'Şehri temizleyin' dediler. Bu vaat olmaz, olamaz. Bunu zaten yapacağız" diye konuştu.

04:00 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 02:23 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hamza Dağ.
Hamza Dağ.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, “Ne vadedelim ne isterseniz dediğimde bize 'şehri temizleyin' dediler. Bu vaad olmaz, olamaz. Bunu zaten yapacağız. Bunların hepsinin kısa sürede çözüme kavuştuğunu hepimiz göreceğiz" dedi. Menemen'de açıkladığı ilk somut vaadi olan otobüs binişlerinde '90 dakika uygulaması'nı tekrar getireceklerini kaydeden Dağ, "İlk çözüme kavuşturacağımız iş bu olacak. İzmir'in tamamında vatandaşımızın lehinde ne olacaksa bunların takipçisi olacağız. Önümüzdeki süreçte projelerimizi sizlerle paylaşacağız. Oylarınızın talibiyiz" diye konuştu.



#Hamza Dağ
#Yerel Seçim
#Siyaset
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