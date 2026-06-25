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Bodrum'da makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Bodrum'da makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

17:2025/06/2026, Perşembe
DHA
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2 kişinin bulunduğu tekne, Ağanlar Tersanesi'ne yanaştırıldı.
2 kişinin bulunduğu tekne, Ağanlar Tersanesi'ne yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tersaneye yanaştırıldı.

Bodrum ilçesi Gümbet Koyu'nda 24 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi.

İçinde 2 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Ağanlar Tersanesi'ne yanaştırıldı.



#Muğla
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#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
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