Boğaziçi Üniversitesi eyleminde protestocu akademisyen sayısı bire düştü

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, tvnet'te yayınlanan Sert Sorular programında, üniversitede geçmiş yıllarda idari kadroda işe alımlara ilişkin usulsüzlüğü anlattı. Kendisinin ve Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğünü 'liyakat' diyerek kabul etmeyen bazı grupların provokasyonu sürdürdüğü üniversitede geçmiş dönemde aynı aileden yaklaşık 10 kişinin işe alındığını ifade eden İnci, söz konusu durumun sağlıklı olmadığını belirterek, "Kurum ne olursa olsun, yapı ne olursa olsun, bu şekilde aile bağlarının çok olduğu kişiyi istihdam ederseniz verimli bir şekilde randıman elde edemezsiniz. Bu doğru bir yapılanma değil." dedi.