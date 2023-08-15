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Boğaziçi Üniversitesi eyleminde protestocu akademisyen sayısı bire düştü

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasını gerekçe gösterip üç yılı aşkın bir süredir ayakta dikilen akademisyenlerin eyleminde bugün ilginç manzara yaşandı. Protestocu hocaların sayısının bire düştüğü görüldü. Sosyal medyada, 'Boğaziçi Üniversitesi eyleminde yaprak dökümü' yorumları yapıldı.

14:22 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin dikilme eyleminin 945. gününde sadece bir kişi yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin dikilme eyleminin 945. gününde sadece bir kişi yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasını bahane eden akademisyenler 2 Ocak 2021 tarihinde eyleme başladı.

Melih Bulu'ya karşı tepkilerin ardından Bulu'nun görevden alınması da akademisyenleri durdurmadı.

Üniversiteye önce vekaleten, ardından yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci de akademisyenler tarafından protesto edildi.

  • Bu eylem, üniversite içerisinde LGBT propagandası ile Kabe fotoğrafı yere serilerek provokasyona kalkışması gibi skandal olaylara da ev sahipliği yaptı.

945'inci günde ilginç manzara

Akademisyenlerin ayakta eylemi üç yılı aşkın süredir devam ediyor.

Ancak protestoların 945. günü olan bugün ayakta dikilme eyleminde ilginç bir manzara ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin eyleminde bugün sadece bir akademisyenin olduğu görüldü.



Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde: Rektör İnci yaşanan akademik skandalları 'Selçuk Bayraktar' örneğiyle anlattı
Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde: Rektör İnci yaşanan akademik skandalları 'Selçuk Bayraktar' örneğiyle anlattı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, tvnet canlı yayınında, aylardır dikilerek maaş alan protestocu akademisyenlerin tarihi eğitim kurumunu nasıl tekelleştirdiğini anlattı. Dünya savaş paradigmasını değiştiren işlere imza atan Selçuk Bayraktar'ın üniversitede verdiği konferansa akademisyenlerin katılmadığı örneğiyle durumu anlatan İnci, "Üniversiteyi esir almaya çalışan bir kesim, diğer öğretim üyelerine baskı yapıyor. 'Araştırma yapmayın, röportaj vermeyin' diyorlar. 'Başarı sağlarsak yönetime yazılır' görüşü var. Yılların profesörü 'Bunlar ne der' diyerek konferansa katılamıyor" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci 'Boğaziçi işi liyakati' anlattı: Geçmiş dönemde aynı aileden yaklaşık on kişi işe alınmış
Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci 'Boğaziçi işi liyakati' anlattı: Geçmiş dönemde aynı aileden yaklaşık on kişi işe alınmış

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, tvnet'te yayınlanan Sert Sorular programında, üniversitede geçmiş yıllarda idari kadroda işe alımlara ilişkin usulsüzlüğü anlattı. Kendisinin ve Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğünü 'liyakat' diyerek kabul etmeyen bazı grupların provokasyonu sürdürdüğü üniversitede geçmiş dönemde aynı aileden yaklaşık 10 kişinin işe alındığını ifade eden İnci, söz konusu durumun sağlıklı olmadığını belirterek, "Kurum ne olursa olsun, yapı ne olursa olsun, bu şekilde aile bağlarının çok olduğu kişiyi istihdam ederseniz verimli bir şekilde randıman elde edemezsiniz. Bu doğru bir yapılanma değil." dedi.


#Boğaziçi Üniversitesi
#protesto
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