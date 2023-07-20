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Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci 'Boğaziçi işi liyakati' anlattı: Geçmiş dönemde aynı aileden yaklaşık on kişi işe alınmış

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, tvnet'te yayınlanan Sert Sorular programında, üniversitede geçmiş yıllarda idari kadroda işe alımlara ilişkin usulsüzlüğü anlattı. Kendisinin ve Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğünü 'liyakat' diyerek kabul etmeyen bazı grupların provokasyonu sürdürdüğü üniversitede geçmiş dönemde aynı aileden yaklaşık 10 kişinin işe alındığını ifade eden İnci, söz konusu durumun sağlıklı olmadığını belirterek, "Kurum ne olursa olsun, yapı ne olursa olsun, bu şekilde aile bağlarının çok olduğu kişiyi istihdam ederseniz verimli bir şekilde randıman elde edemezsiniz. Bu doğru bir yapılanma değil." dedi.

00:37 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci.

tvnet'te Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci oldu.



Üniversitede idari personel alımına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan İnci, kendisinin ve Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğünü 'liyakat' diyerek kabul etmeyen ve sapkın LGBT'lilerin desteğini de alarak provokasyonu hala daha sürdüren öğrencilerin yer aldığı kurumda 'Boğaziçi işi' liyakati anlattı.

"Aynı aileden yaklaşık 10 kişi işe alınmış"

Eski idari kesimin profiline bakıldığında akrabaların işe alındığının görüldüğünü belirten Prof. Dr. İnci, geçmiş dönemi incelediğinde aynı aileden yaklaşık 10 kişinin işe alındığını gördüğünü ifade etti.

Tespit edilen kişileri işten çıkarmadıklarını ancak söz konusu durumun sağlıklı olmadığını belirten İnci, "Kurum ne olursa olsun, yapı ne olursa olsun, bu şekilde aile bağlarının çok olduğu kişiyi istihdam ederseniz verimli bir şekilde randıman elde edemezsiniz. Fark etmez. Bu üniversite olsun, özel kendi şirketiniz bile olsa bu doğru bir yapılanma değil. Siz iş yaptıramazsınız o zaman. Doğal olarak yaptıramazsınız." dedi.


Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde: Rektör İnci yaşanan akademik skandalları 'Selçuk Bayraktar' örneğiyle anlattı
Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde: Rektör İnci yaşanan akademik skandalları 'Selçuk Bayraktar' örneğiyle anlattı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, tvnet canlı yayınında, aylardır dikilerek maaş alan protestocu akademisyenlerin tarihi eğitim kurumunu nasıl tekelleştirdiğini anlattı. Dünya savaş paradigmasını değiştiren işlere imza atan Selçuk Bayraktar'ın üniversitede verdiği konferansa akademisyenlerin katılmadığı örneğiyle durumu anlatan İnci, "Üniversiteyi esir almaya çalışan bir kesim, diğer öğretim üyelerine baskı yapıyor. 'Araştırma yapmayın, röportaj vermeyin' diyorlar. 'Başarı sağlarsak yönetime yazılır' görüşü var. Yılların profesörü 'Bunlar ne der' diyerek konferansa katılamıyor" diye konuştu.



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#Boğaziçi Üniversitesi Rektörü
#Prof. Dr. Mehmet Naci İnci
#Liyakat
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