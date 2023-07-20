Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci 'Boğaziçi işi liyakati' anlattı: Geçmiş dönemde aynı aileden yaklaşık on kişi işe alınmış

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci.
tvnet'te Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci oldu.
Üniversitede idari personel alımına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan İnci, kendisinin ve Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğünü 'liyakat' diyerek kabul etmeyen ve sapkın LGBT'lilerin desteğini de alarak provokasyonu hala daha sürdüren öğrencilerin yer aldığı kurumda 'Boğaziçi işi' liyakati anlattı.
"Aynı aileden yaklaşık 10 kişi işe alınmış"
Eski idari kesimin profiline bakıldığında akrabaların işe alındığının görüldüğünü belirten Prof. Dr. İnci, geçmiş dönemi incelediğinde aynı aileden yaklaşık 10 kişinin işe alındığını gördüğünü ifade etti.
Tespit edilen kişileri işten çıkarmadıklarını ancak söz konusu durumun sağlıklı olmadığını belirten İnci, "Kurum ne olursa olsun, yapı ne olursa olsun, bu şekilde aile bağlarının çok olduğu kişiyi istihdam ederseniz verimli bir şekilde randıman elde edemezsiniz. Fark etmez. Bu üniversite olsun, özel kendi şirketiniz bile olsa bu doğru bir yapılanma değil. Siz iş yaptıramazsınız o zaman. Doğal olarak yaptıramazsınız." dedi.