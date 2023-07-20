Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci 'Boğaziçi işi liyakati' anlattı: Geçmiş dönemde aynı aileden yaklaşık on kişi işe alınmış

Tespit edilen kişileri işten çıkarmadıklarını ancak söz konusu durumun sağlıklı olmadığını belirten İnci, "Kurum ne olursa olsun, yapı ne olursa olsun, bu şekilde aile bağlarının çok olduğu kişiyi istihdam ederseniz verimli bir şekilde randıman elde edemezsiniz. Fark etmez. Bu üniversite olsun, özel kendi şirketiniz bile olsa bu doğru bir yapılanma değil. Siz iş yaptıramazsınız o zaman. Doğal olarak yaptıramazsınız." dedi.