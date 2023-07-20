Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde: Rektör İnci yaşanan akademik skandalları 'Selçuk Bayraktar' örneğiyle anlattı

Üzücü olan bu. Üniversiteyi esir almaya çalışan bir kesim diğer öğretim üyelerine araştırma yapmayın diyorlar. Başarı çıkarsa bu yönetime sayılır diyorlar. Araştırmanızı yayınlamayın diyorlar. Sizin başarınızı kurumsal iletişim gidiyor, sizin yaptıklarınızı röportaj olarak yayınlayalım. Başka bir bölümde protestocu olan hocalardan birisini söyleyip bu ne der diyerek röportaj vermeye korkuyor. Korkan da yılların profesörü. Bu korku neden? Neden imtina ediyorlar?"