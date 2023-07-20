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Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde: Rektör İnci yaşanan akademik skandalları 'Selçuk Bayraktar' örneğiyle anlattı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, tvnet canlı yayınında, aylardır dikilerek maaş alan protestocu akademisyenlerin tarihi eğitim kurumunu nasıl tekelleştirdiğini anlattı. Dünya savaş paradigmasını değiştiren işlere imza atan Selçuk Bayraktar'ın üniversitede verdiği konferansa akademisyenlerin katılmadığı örneğiyle durumu anlatan İnci, "Üniversiteyi esir almaya çalışan bir kesim, diğer öğretim üyelerine baskı yapıyor. 'Araştırma yapmayın, röportaj vermeyin' diyorlar. 'Başarı sağlarsak yönetime yazılır' görüşü var. Yılların profesörü 'Bunlar ne der' diyerek konferansa katılamıyor" diye konuştu.

00:42 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci, protestocu akademisyenlerin diğer öğretim üyelerini baskı altına aldığını anlattı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci, protestocu akademisyenlerin diğer öğretim üyelerini baskı altına aldığını anlattı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını protesto eden akademisyenlerin ayakta eylemi üç yıla yakındır sürüyor. 2 Ocak 2021 tarihinde başlayan protestolar üniversitenin eğitim sürecini de etkiliyor. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla tvnet'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci oldu ve merak edilen tüm konulara yanıt verdi.

"Protestocu akademisyenlerin diğer öğretim üyelerini baskı altına alıyor"

İnci, aylardır dikilerek maaş alan protestocu akademisyenlerin tarihi eğitim kurumunu nasıl tekelleştirdiğini anlattı. Dünya savaş paradigmasını değiştiren işlere imza atan Selçuk Bayraktar'ın üniversitede verdiği konferansa akademisyenlerin katılmadığı örneğiyle durumu anlatan İnci,
"Üniversiteyi esir almaya çalışan bir kesim, diğer öğretim üyelerine baskı yapıyor. 'Araştırma yapmayın, röportaj vermeyin' diyorlar. Yılların profesörü 'Bunlar ne der' diyerek konferansa katılamıyor"
diye konuştu.


"'Başarı sağlarsak yönetime yazılır' görüşü var"

Provokatör akademisyenlerde
"'Başarı sağlarsak yönetime yazılır' görüşü var"
diyen İnci, "
Üzücü olan bu. Üniversiteyi esir almaya çalışan bir kesim diğer öğretim üyelerine araştırma yapmayın diyorlar. Başarı çıkarsa bu yönetime sayılır diyorlar. Araştırmanızı yayınlamayın diyorlar. Sizin başarınızı kurumsal iletişim gidiyor, sizin yaptıklarınızı röportaj olarak yayınlayalım. Başka bir bölümde protestocu olan hocalardan birisini söyleyip bu ne der diyerek röportaj vermeye korkuyor. Korkan da yılların profesörü. Bu korku neden? Neden imtina ediyorlar?"
ifadelerini kullandı.

"Neden 50 kişinin elinde neden esarete düşüyorsunuz?"

İnci sözlerinin devamında şunları söyledi:
(Karagöz'ün 'Konferansa katılmaya korkuyor, inisiyatif alamıyor, özgürlükçü ama bilim insanı' sözleri üzerine)
Ben açıklama bulamıyorum. Üniversite neden özgür değil? Niçin arkadaşlarımız bu kadar esaret altında duruyorlar?

Kalkınma için neden el vermiyorsunuz? Neden 50 kişinin elinde neden esarete düşüyorsunuz?


Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci 'Boğaziçi işi liyakati' anlattı: Geçmiş dönemde aynı aileden yaklaşık on kişi işe alınmış
Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci 'Boğaziçi işi liyakati' anlattı: Geçmiş dönemde aynı aileden yaklaşık on kişi işe alınmış

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, tvnet'te yayınlanan Sert Sorular programında, üniversitede geçmiş yıllarda idari kadroda işe alımlara ilişkin usulsüzlüğü anlattı. Kendisinin ve Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğünü 'liyakat' diyerek kabul etmeyen bazı grupların provokasyonu sürdürdüğü üniversitede geçmiş dönemde aynı aileden yaklaşık 10 kişinin işe alındığını ifade eden İnci, söz konusu durumun sağlıklı olmadığını belirterek, "Kurum ne olursa olsun, yapı ne olursa olsun, bu şekilde aile bağlarının çok olduğu kişiyi istihdam ederseniz verimli bir şekilde randıman elde edemezsiniz. Bu doğru bir yapılanma değil." dedi.



#Boğaziçi Üniversitesi
#Mehmet Naci İnci
#Selçuk Bayraktar
#akademisyen
13 saat önce
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