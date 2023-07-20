Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde: Rektör İnci yaşanan akademik skandalları 'Selçuk Bayraktar' örneğiyle anlattı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci, protestocu akademisyenlerin diğer öğretim üyelerini baskı altına aldığını anlattı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını protesto eden akademisyenlerin ayakta eylemi üç yıla yakındır sürüyor. 2 Ocak 2021 tarihinde başlayan protestolar üniversitenin eğitim sürecini de etkiliyor. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla tvnet'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci oldu ve merak edilen tüm konulara yanıt verdi.
"Protestocu akademisyenlerin diğer öğretim üyelerini baskı altına alıyor"
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