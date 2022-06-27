Gündem Boğaziçindeki baskında yeni detaylar ortaya çıktı İhalesiz alım yaptılar
İSTANBUL

Boğaziçi’ndeki baskında yeni detaylar ortaya çıktı: İhalesiz alım yaptılar

Boğaziçi Üniversitesi’nin Bilgi İşlem Merkezine baskın düzenleyen dört akademisyen hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar çıktı. Baskın yapan akademisyenlerden biri olan Prof. Tuna Tuğcu’nun Bilgi İşlem Merkezi Başkanı olduğu dönemde ihalesiz olarak toplam 40 bin dolarlık satın alma yapıldığı iddia ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçi’ndeki baskın soruşturmasında son dakika gelişmesi: İhalesiz alım yaptılar
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Boğaziçi Üniversitesi’nin Bilgi İşlem Merkezine baskın düzenleyen dört akademisyen hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar çıktı.

Baskın yapan akademisyenlerden biri olan Prof. Tuna Tuğcu’nun Bilgi İşlem Merkezi Başkanı olduğu dönemde usulsüz bir şekilde kendi şirketi olan SD4U’dan ihalesiz alım yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu şirketin ortakları arasında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bölümü öğretim üyesi Prof. Haluk Bingöl’ün olduğu da öğrenildi.

İhalesiz alım yaptılar

Tuna Tuğcu ve Haluk Bingöl’ün sahip oldukları şirketten 2016-2018 yılları arasında ihalesiz olarak toplam 40 bin dolarlık satın alma yapıldığı iddia ediliyor.

Üniversite yönetimi, baskınla ilgili Tuğcu ve diğer 3 akademisyen hakkında görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma açmıştı. Soruşturmanın bu bilgiler ışığında genişletileceğini öngörülüyor.

  • Ne olmuştu?
  • Dört akademisyen, 10 Haziran’da üniversite yönetiminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı “Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma” binasının açılış töreninde olmasını fırsat bilerek bilgi işlem merkezine baskın düzenlemiş ve evrakları gasp etmişti.

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