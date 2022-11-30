Akşener'den aylardır dikilerek maaş alan Boğaziçi akademisyenlerine destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi yönetimini hedef alan Akşener, üniversite yönetimi için 'ucube yönetim' ifadesini kullandı.

AKADEMİSYENLERİN PROTESTOSUNU DESTEKLEDİ

Akşener, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlattığı protestoya destek verdi. 100 haftadır dikilerek maaş alan akademisyenlerin yanında olduklarını söyleyen Akşener, şu açıklamalarda bulundu:

"İki yılı aşkın süredir, maruz kaldıkları hukuksuzluk karşısında hakkını arayan, her gün, nöbetler tutarak, bu ahlaksızlığa itiraz eden, demokratik, özerk ve özgür bir üniversite hayalinden vazgeçmeyen, Boğaziçi Üniversite’mizin tüm akademisyenlerine ve öğrencilerine, her zaman yanlarında olduğumuzu, bir kez da söylemek istiyorum. Siz hiç merak etmeyin; yaşadığınız bu kabus bitecek"

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GÜNDEM Boğaziçi'nde 100 haftadır dikilerek maaş alan akademisyenlerin görevli olduğu üniversitesi dünya sıralamasına giremedi