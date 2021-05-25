​Bu da askıda meyve ve sebze

Sakarya’da market sahibinin ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik kurduğu ve birçok sebze ile meyvenin bulunduğu stanttan ihtiyaç sahipleri, neye ihtiyacı varsa alabiliyor. Destek olmak isteyen müşteriler de ücretini ödedikleri sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerinin alması için bu standa bırakıyor.

Adapazarı ilçesi Yeni Cami Bulvarı üzerinde kurumsal bir marketin bayiliğini alan işletmeci Halil Buğaçayır, marketinde ‘İhtiyacın varsa alabilirsin’ köşesi kurarak örnek bir projeye imza attı. Kurulan stantta ihtiyaç sahipleri, birçok sebze ile meyveyi ücret ödemeden ihtiyacı kadar alıyor. Destek olmak isteyen müşteriler ise ücretini ödedikleri sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerinin alması için bu standa bırakıyor. Biberden patlıcana, erikten çileğe birçok sebze ve meyvenin bulunduğu stanttan ihtiyaç sahipleri rahatlıkla alış verişlerini yapabiliyor.

İHTİYACINIZ VARSA ALABİLİRSİNİZ STANDI

Uzun yıllardır ticaret ile uğraşan ve yaklaşık 15 gün önce market sektörüne giriş yaptığını aktaran Halil Buğaçayır, “Standı oluşturmaktaki amacımız gerçekten ihtiyacı olup da ürün alamayan kişilere; sebze ve meyve noktasında destek olabilmek. Yaklaşık 3 gün önce bu fikirle yola çıktık. Bu süreçte de çok güzel olumlu tepkiler alıyoruz. Fakat vatandaşlardan ricamız; gerçek manada ihtiyacı olan insanlar neye ihtiyacı varsa onu alsın. Alışveriş yapan, dışarıdan gelen müşterilerimizin de bu noktada bize destekleri var, onlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.

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