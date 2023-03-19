Bu destanı daima gururla hatırlıyoruz: Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. seneidevriyesinde bir kez daha aziz şehitlerin manevi huzurunda olduklarını ifade ederek canları ve kanları pahasına tüm dünyaya "Çanakkale geçilmez." dedirten o büyük kahramanları rahmet ve tazimle yad ettiğini dile getirdi.

BÜYÜK DESTANI DAİMA GURURLA HATIRLIYORUZ

Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal'in Çanakkale'yi "Bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden bu toprakları bize ebedi vatan yapan zafer" olarak tarif ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Gerçekten de Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu, üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı, tıpkı bir Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen dönemin en modern ordularını dize getiren milletimiz Çanakkale'de yazdığı destanla, İstiklal Harbi'mizi zafere ulaştıracak inancı, iradeyi ve direniş ruhunu da kuşanmıştır." dedi.

Bu yönüyle Çanakkale'nin Kurtuluş Savaşı'nın adeta provası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş müjdesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çanakkale'yi milletimizin bu topraklarda var olmak için verdiği en zorlu, en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin 108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz." diye konuştu.

İLHAM VE GÜÇ KAYNAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'nin sadece iftihar vesilesi değil aynı zamanda zorluklar karşısında mücadele azmi veren ilham ve güç kaynağı olduğunu anlattı. 85 milyonun tamamının, Çanakkale'den, burada koyun koyuna yatan şehitlerden, ecdadın sergilediği mücadeleden alacağı çok kıymetli dersler olduğuna inandığını aktaran Erdoğan, şunları söyledi: "Özellikle deprem ve sel felaketiyle yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde, Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Yaklaşık 49 bin kardeşimizin hayatını kaybettiği, 11 ilimizde ciddi yıkıma ve acıya yol açan depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz. Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak, asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla, yine kardeşlikle gelebiliriz. Milletimizin depremin ilk anlarından itibaren ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tablosu bu konuda bizlere umut ve güven aşılıyor.”

KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞACAK KAPASİTEYE SAHİP

Erdoğan, Çanakkale'nin, birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir engel, hiçbir badire olmadığını gösterdiğine işaret ederek "Türkiye, devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir. Yeter ki fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayalım. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize halel getirmeyelim. Yeter ki sürekli karamsarlık aşılayan şeamet tellallarına fırsat vermeyelim. Rabb'im ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylesin." diye konuştu. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, 18 Mart Şehitler Günü'nde Anafartalar Komutanı ve Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün komutanları, kahraman Mehmetçikleri, şehit ve gazileri rahmetle anarak sözlerini sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende şehitliklere karanfil bıraktı.

Şehitlik Defteri’ni imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şehitler Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bu sırada askerlerce saygı atışı yapıldı. Erdoğan'ın konuşması öncesinde, 16 Türk devletinin askerlerini giysileri ve bayraklarla temsil eden Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, konuşma kürsüsü yanında kendilerine ayrılan alana konuşlandı.

Tahıl Koridoru uzadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sorna Çanakkale’de restore edilen Seddülbahir Kalesi ile yapımı tamamlanan Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, 19 Mart’ta bitecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresinin uzatılmasını sağladıklarını açıkladı. Erdoğan, “Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresinin uzatılmasını sağladık” dedi.

Erdoğan, Çanakkale'de Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'ne katıldı.

BUGÜN SONA ERİYORDU

Erdoğan şöyle devam etti: “Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Rusya ve Ukrayna’nın esir takaslarıyla birlikte savaştan sonraki en önemli uzlaşma konusu olan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresi bugün itibariyle bitiyordu. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart’ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık.” Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da yapılan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresi bugün sonra eriyordu. Koridor, 19 Kasım 2022’den itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştı.

KÖPRÜYÜ 2 MİLYONA YAKIN ARAÇ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu: Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey, istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır. Çanakkale Zaferi’ni kazandığımız yerlerdeki şehitliklerimizi ayağa kaldırarak, kültürel mirası ihya ederek, ecdada saygımızın gereğini yerine getiriyoruz. (1915 Çanakkale Köprüsü) Daha önce saatler süren yolculuğu 6 dakikaya indirdiğimiz bu köprümüzü, bir yılda 2 milyona yakın araç kullandı.







